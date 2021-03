Villarcayo tuvo el viernes un médico para sus 5.000 tarjetas

El Consejo de Salud celebrado el pasado día 9 ya vislumbró la difícil situación por la que pasaba el Centro de Salud de Villarcayo tras la marcha de dos médicos y la baja de larga duración de otros dos, que no han sido sustituidos. Entonces, contaba con dos de los seis del equipo más tres de área, pero ahora esas cifras se han reducido a dos médicos de equipo y dos de área. Esta exigua plantilla reducida por la obligatoriedad de un facultativo de librar tras la guardia o el disfrute de vacaciones pendientes de 2020, que solo se podían coger antes del 31 de marzo, llevaron a que el viernes la Zona Básica de Salud y sus 5.033 tarjetas sanitarias quedarán en manos de un solo facultativo.

Hoy, lunes iba a suceder lo mismo, pero la reacción del alcalde, Adrián Serna, que se dirigió al director general de Asistencia Sanitaria en Castilla y León, Alfonso Montero, y a la gerente de Atención Primaria en Burgos, Mónica Chicote, logró forzar una solución ‘in extremis’, con el traslado temporal de un médico de un centro de salud "cercano", que hoy, el martes y el miércoles atenderá pacientes en Villarcayo.

La coordinadora del centro villarcayés se entrevistó el pasado jueves con la directora médica de Atención Primaria en Burgos, María Paz de la Torre, para explicarle que ayer y el lunes solo iba a poder trabajar un facultativo, mientras que el martes y el miércoles serían dos profesionales, de modo que tan solo iban a poder atenderse urgencias durante las cuatro jornadas laborables de esta Semana Santa. Se fue de la reunión sin respuesta. Serna, muy crítico con una situación que sigue calificando de "insostenible", señaló que "la solución una vez más, llega tarde, porque hoy -por ayer- se ha permitido que se haya quedado una persona sola para todo el municipio de Villarcayo, el Valle de Manzanedo y la Merindad de Valdivielso".

Desde primera hora de la mañana, el regidor trató de contactar telefónicamente con los responsables de la Consejería de Sanidad y la gerente de Atención Primaria, consiguiendo que trasladasen al director de Asistencia Sanitaria la situación por la que estaba pasando una vez más Villarcayo. A la una de la tarde les envió un correo electrónico, donde expresaba su malestar y les planteaba que "tienen la obligación de dotar al Centro de Salud de profesionales médicos para garantizar una asistencia sanitaria de calidad a la ciudadanía y, no precaria y desatendida como la que están prestando actualmente". A ello añadía el ruego de que "recapaciten y se impliquen realmente en buscar una solución a este problema agravado cada día, ya que no podemos permitir ni un solo día más esta situación". "Son necesarias soluciones, ya que mis vecinos y vecinas no tienen que tener peor asistencia sanitaria que otros ciudadanos", terminaba.

movilizaciones. Ante esta situación, el colectivo No eres de las Merindades si no luchas por tu sanidad anunciaba de nuevo una próxima movilización, cuya fecha aún no está cerrada y señalaba que "estamos olvidados, preocupados, hartos, desatendidos… no nos podemos poner enfermos, porque el personal sanitario no nos puede ofrecer una sanidad de calidad, de cercanía… la situación es insostenible tanto para los sanitarios como para los pacientes".