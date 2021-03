La Comunidad logra superávit por primera vez en diez años

Castilla y León cerró el año pasado con un superávit fiscal de 24 millones de euros, lo que supone el 0,04 por ciento de su PIB. Es la primera en esta década que la Comunidad consigue ingresar más de lo que gasta, y más aun en plena pandemia, aunque la respuesta a los números verdes arrojados por la autonómica se encuentran tras el incremento de transferencias del Estado a las comunidades para hacer frente a la covid-19. Una cifra que rompe con un inumerable número de años en números rojos, algunos de ellos incluso incumpliendo los límites de déficit público marcado por el Ministerio de Hacienda. La ministra del ramo, María Jesús Montero, hizo públicas ayer los datos de ejecución presupuestaria del ejercicio 2020, que indican que España cerró el ejercicio con un déficit público del 10,09 por ciento del PIB, casi 1,3 puntos mejor que el objetivo marcado por el Gobierno y comunicado a la Comisión Europea. Castilla y León fue una de las nueve que presentaron números verdes.

De hecho, las comunidades autónomas son el único subsector que ha mejorado su saldo fiscal por los mayores recursos transferidos por la Administración Central. En concreto, su déficit ha pasado del 0,57% del PIB en 2019 al 0,21% en 2020, hasta los 2.306 millones. Sin medidas como el fondo covid o el aumento de las entregas a cuenta, los ingresos autonómicos habrían caído un 4,6%, según explicóMontero durante la rueda de prensa.

La ministra también hizo referencia al hecho de que varias comunidades hayan registrado superavit en medio de la pendmia, y defendió que los gobiernos regionales han incrementado el gasto un 9,4%, una cantidad «muy importante», pero que el aumento de sus ingresos, derivado de las mayores transferencias del Estado, se ha comportado como si no hubiera crisis. «Sé que las comunidades no han escatimado esfuerzos, han estado atendiendo todo lo que era propio y lo que expresa el superávit que han tenido algunas no es una mayor pereza a la hora del gasto, sino que los ingresos que les ha dado el Gobierno han suficientes», reiteró.

Carlos Fernández Carriedo saluda a Maria Jesús Montero, en imagen de archivo. - Foto: Juan Lázaro (Ical)Por subsectores, la administración central cerró con un déficit de 84.051 millones (7,49% del PIB); las corporaciones locales alcanzaron un superávit de 2.870 millones (0,26%); y los Fondos de la Seguridad Social tuvieron un déficit de 29.685 millones (2,65%).

Ingresos a cuenta

La titular de Hacienda se refirió también al incremento del 1,6 por ciento de los ingresos a cuenta este año, a pesar del desplome del PIB en 2020, y apuntó, según informa Europa Press, que en julio de este año el Gobierno comunicará a las comunidades cómo deben reintegrar el dinero que han percibido en exceso. «Adoptaremos el mecanismo más beneficioso para las comunidades y el que les resulte menos oneroso para hacer frente a la devolución del exceso de las liquidaciones», indicó.