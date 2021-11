El PP reclama mejorar las entradas y salidas de los colegios

El Grupo Municipal del PP propondrá en el Pleno medidas para mejorar las entradas y salidas en los centros educativos como las que se plantean en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) tales como el establecimiento de caminos escolares seguros o el establecimiento de aparcamiento próximos a colegios en los que sea más complicados ordenar la movilidad. La portavoz popular, Carolina Blasco, propone planes específicos para aquellos colegios que por su emplazamiento no sea posible al tiempo que reclama que la Policía Local no solo utilice el recurso de la multa. La propuesta se planteará en el Pleno de mañana. También plantea que se instalen aparcabicis en las proximidades de los centros educativos para fomentar este medio de transporte o lo que se denomina Kiss and ride», una iniciativa en la que las familias se acercan hasta un punto próximo al centro con su vehículo y el último tramo lo hacen los alumnos lo hacen a pie pero acompañados hasta la entrada al colegio y lo mismo en las salidas.

Por otro lado, los populares también presentarán una proposición en la que pedirán la elaboración del II Plan de Salud de la ciudad con el objetivo de tener un diagnóstico y proponer medidas para paliar los problemas que se puedan detectar.