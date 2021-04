El San Pablo quiere hacer borrón y cuenta nueva

El San Pablo necesita hacer borrón y cuenta nueva después de la dura derrota encajada hace tan solo 48 horas en casa del Lenovo Tenerife. Los burgaleses cayeron de forma contundente (89-60) en el último duelo de la Champions y hoy volverán a verse las caras contra el conjunto canario en el Coliseum, aunque esta vez se trata de un partido aplazado de la Liga Endesa. En la competición doméstica, cada encuentro cuenta y más si es ante un rival directo por la cuarta plaza, por lo que se espera ver una versión de los azulones mucho más cercana a la realidad.

De momento, la convocatoria de Joan Peñarroya experimentará cambios respecto al choque del martes. El preparador catalán confía en incluir en la lista a Vítor Benite, capitán y una pieza clave en el vestuario por su aportación tanto dentro como fuera de la pista, y también a Xavi Rabaseda, quien sufre una fractura en el dedo que en principio no le impedirá jugar.

Por lo demás, el resto del plantel se encuentra en perfectas condiciones, incluido Jasiel Rivero, que no jugó en Tenerife por decisión técnica. Además, los jugadores que superaron la covid en última instancia llegan con más ritmo que hace unos días. No cabe duda de que la apuesta en la isla fue no desgastar a la plantilla al tener la Final Eight asegurada y dar minutos a los recién recuperados Omar Cook o Miquel Salvó.

La estrategia no le ha salido mal a Peñarroya pese a la derrota, ya que tendrá a todos sus hombres disponibles, algo que no puede decir Txus Vidorreta, su homólogo en el Tenerife (...).

