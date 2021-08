Vecinos del Casco Alto de Burgos rechazan implantar la ORA

La aparición de algunas voces de residentes críticas con la implantación de la zona azul en el Casco Histórico Alto ha sido determinante para parar en seco esta propuesta, al menos de momento aunque no se descarta que se retome en el medio o largo plazo. Desde la Asociación Casco Histórico Alto prefieren no seguir dando pasos en este sentido para evitar enfrentamientos vecinales y las cosas en este entorno de la ciudad se quedarán como están. «No vamos a entrar en batallas con los propios vecinos. La zona azul no era lo que pedíamos pero era mejor que nada», subrayó un portavoz.

Las dificultades para encontrar aparcamiento al tratarse de un entorno con un importante parque de viviendas sin garaje y sufrir la presión de los burgaleses que acuden a la zona a trabajar o a disfrutar de sus atractivos y, también, de los turistas hicieron que la organización vecinal plantease al Ayuntamiento la posibilidad de regular el estacionamiento con un espacio solo para residentes. El área municipal de Tráfico se puso a trabajar y planteó la opción de implantar la ORA en al menos 22 calles de la zona alta con las que se conseguirían 660 plazas de pago. La propuesta era un punto de partida susceptible de ser modificada y se anunció que solo se implantaría tras una consulta vecinal que resultase favorable. Finalmente, la consulta no se ha llevado a cabo después de surgir la citadas quejas de vecinos a través de la redes sociales. La Asociación Casco Histórico Alto ha preferido ser prudente y dejar las cosas como están.

