Guillermo Sedano logra un nuevo premio nacional

«Es una composición bastante sencilla en grises y blancos, donde la montaña se distingue por la vegetación. No hay árboles, ni curvas o carreteras, no hay ríos ni ondulaciones. Solo nieve y montaña. Y tampoco es un gran o espectacular monte. No es el Everest ni Castro Valnera. Es una cima sencilla pintada con honestidad».

Así describe Guillermo Sedano el óleo sobre lienzo con el que ha ganado el Premio Diputación del XXXVIII Certamen Nacional de Pintura ‘Jesús Madero’ de Herencia (Ciudad Real), y que recogió esta semana. El pintor burgalés se animó a presentarse por tratarse de un concurso al que no había acudido: «Después de una temporada dura en ventas y concursos, que quedaron sin convocarse por la pandemia, he vuelto a presentarme pero reduciendo el tamaño de los lienzos». Aún así 2020 no fue un mal año para el pintor porque en diciembre le fueron reconocidos el Díaz Caneja y el Acor.

Con apenas dos colores, Sedano capta ese sol de invierno y su reflejo en la nieve sin descuidar ese silencio que se intuye en sus obras, esa soledad que sin embargo señala las huellas de la presencia. El pintor recogió el premio por Cima, de 150x114 centímetros, durante el acto inaugural de las fiestas de Herencia, la localidad de Ciudad Real que convocó el premio.

Bienal de acuarela. Mientras expone el óleo Cima en Castilla La Mancha, el pintor medinés tiene otra obra, de un metro por un metro, colgada en Noja como parte de la exposición de acuarela que la villa cántabra organiza cada 2 años.

Esta muestra colectiva, en la que también participa Marticorena, se puede visitar durante las próximas semanas en el palacio del Marqués de Albaicín, una casona solariega del siglo XVI que el ayuntamiento utiliza como centro cultural. De aquí a que se lleve a cabo una nueva bienal, dentro de dos años, la muestra viajará por distintas localidades del país y, esta edición, está prevista que por primera vez viaje también a Italia.