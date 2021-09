Anduva disfruta de los galones de Meseguer

El buen arranque del Mirandés tiene muchas claves, aunque el espectacular momento que atraviesa Víctor Meseguer está entre las más importantes. El murciano afronta su segunda temporada, plenamente adaptado al ritmo de la categoría y consciente del estatuas que posee dentro del equipo.

Del jugador que llegó del Murcia al de ahora, el protagonista reconoce que existe una evolución porque «he mejorado físicamente, en asegurar pases y en ganar duelos». Todo esto ha sido posible en parte por la confianza que ha ganado y «al ser de los pocos que me mantengo del año pasado, los que ya estábamos teníamos que dar un paso al frente y me siento con galones y confianza, por lo que me atrevo a hacer más cosas dentro del campo».

El próximo partido en el que Meseguer podrá demostrar su buen momento será este sábado en Anduva ante el Alcorcón. Un rival que «todavía no ha podido sumar, pero es un buen rival», una valoración que el centrocampista hace después de recordar que «mantiene mucha plantilla del año pasado, cuando se nos complicó jugar contra ellos y allí nos metieron una goleada».

Por lo tanto en la plantilla esperan un duelo difícil, que no tendrá mucho que ver con el choque ante Las Palmas, ya que «será un partido de más control» y además «su estilo de juego nos puede perjudicar por ser más directo».

El equipo llega tras la buena imagen transmitida ante Las Palmas, aunque el murciano reconoce que «aún tenemos muchos fallos que corregir» y también remarca que hay que evitar la relación «y tenemos que intentar salir al 100%».

Respeto al margen de mejora que existe, el jabato recuerda que hay piezas del engranaje que han llegado hace poco, por lo que todavía hay que esperar para ver la mejor versión de los jabatos, sobre todo «por la propuesta de hacer un juego atrevido».

En este sentido, Meseguer también apunta que «somos un equipo muy joven y a veces tenemos que ser más inteligentes». Sobre la plantilla opina que «ha venido gente con mucha calidad y vamos a disfrutar mucho este año».