La M.O.D.A. pondrá la música en La Vuelta

La Vuelta a España 2021 tendrá aroma burgalés por todos los costados. La ronda comenzará en la capital el próximo 14 de agosto y las tres primeras jornadas discurrirán por las carreteras de la provincia y además La M.O.D.A. será la encargada de poner la sintonía oficial y su tema ‘1932’ se convertirá en el acompañante de los ciclistas durante toda la competición.

En la presentación de la sintonía oficial, además del grupo local han estado presentes el consejero de la Junta Ángel Ibáñez, el presidente de la Diputación César Rico, Vicente Marañón, vicealcalde de Burgos, y Antonio Miguel Méndez Pozo, vicepresidente de la Fundación VIII Centenario de La Catedral. Todos ellos han estado acompañados por Javier Guillén, director general de La Vuelta.

