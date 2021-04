El ciclista español Alejandro Valverde (Movistar Team) ha conquistado este sábado el GP Miguel Indurain 2021, tras presentarse en solitario en el Paseo Inmaculada de Estella (Navarra) después de un derroche excepcional a diez kilómetros de la línea de meta.

Valverde se echó su equipo a la espalda tras la caída de Enric Mas en la segunda bajada de Ibarra, y fue vital para que los telefónicos pudieran frenar el cuarteto de cabeza con Luis León Sánchez (Astana) como corredor más destacado entre los escapados.

El trabajo de Movistar, junto a otros equipos como Cofidis, BikeExhange o Bahrain, fue decisivo para neutralizar dicho grupo, de dejando una veintena de segundos a Valverde en las rampas más duras de Eraul (-10 km), donde lanzó dos ataques que le permitieron marcharse solo y cazar a su paisano 'Luisle'.

Valverde se lleva el GP Indurain - Foto: (C) PHOTO GOMEZ SPORT

Sin embargo, fue el kazajo Lutsenko quien se convirtió en nuevo rival de Valverde. El murciano tuvo calma y dejó -definitivamente- a sus perseguidores del Astana para certificar su primer triunfo en más de año y medio (Mas de la Costa, Vuelta a España 2019). Lutsenko acabó segundo y Luis León Sánchez, tercero.

La victoria de Valverde es la segundo de Movistar Team esta semana, tras el de su otro símbolo, Annemiek van Vleuten, en Waregem; y la tercera en el GP Indurain de un Alejandro que suma, con esta, 128 victorias en su carrera.

"Quiero dar las gracias a toda la gente que me apoya y a todo el mundo que ha estado pendiente de mí y que sigue el ciclismo. Estoy contentísimo por este triunfo. Gracias también al equipo por su gran trabajo. Sabíamos que iba a ser un día complicado; Astana era el bloque más fuerte y han hecho una gran carrera, controlando desde el principio", indicó Valverde.

"En esa situación final con 'Luisle' y Lutsenko sí que tenía cierto temor; al final estamos hablando de dos corredores súper fuertes y no era fácil de manejar. Cuando Lutsenko me ha pasado súper rápido después de Muru sabía que no quedaba mucho hasta Ibarra y me he regulado para, ya en la parte final del repecho, darlo todo subiendo con ese último ataque e intentar abrir esa diferencia definitiva", añadió el murciano en declaraciones facilitadas por su equipo.

"Es un triunfo que da alegría y confianza también para País Vasco; ojalá allí nos acompañe el tiempo, de piernas creo que estamos bien y tenemos un gran equipo. Quiero dedicar también esta victoria a nuestro gran amigo Gary Baños; allá donde esté, seguro que la ha recibido con muchísimo cariño. Van saliendo las cosas como grupo y eso es importante para ir cada día mejor", sentenció Valverde.