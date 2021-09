El Gobierno prioriza el tramo palentino de la A-73

El proyecto del tramo Báscones de Valdivia-Aguilar de Campoo, que discurre en su totalidad por la provincia de Palencia, será «prioritario» dentro del desarrollo de los tramos de la A-73 que quedan por construir. Así se recoge en una respuesta por escrito fechada el 13 de septiembre y trasladada desde el Gobierno central a los senadores del PP Cristina Ayala y Javier Lacalle, que habían preguntado por el estado de ese fragmento de la autovía que acercará Burgos a Cantabria y que tiene otros cuantos tramos pendientes de impulso.

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) está a punto de inaugurar 12 kilómetros entre Pedrosa de Valdelucio (provincia de Burgos) y Báscones (de Palencia), y precisamente la actualización del proyecto del siguiente tramo, el que une Báscones con Aguilar, se considerará como prioritaria «ya que da continuidad» a la infraestructura.

Se trata, en definitiva, de que los 12 kilómetros no queden aislados en medio del campo, pero esta programación puede acabar eternizando la construcción en la parte burgalesa como ya ha ocurrido con la A-12, de la que llevan años disfrutando en La Rioja. Esto no lo dice el Ejecutivo, pero a la mencionada continuidad podría sumársele como argumento que ese tramo final es el más corto de todos los pendientes y también el más barato. No llega a los 6 kilómetros de longitud y en 2009, antes del tijeretazo del ministro Blanco, llegó a ser adjudicado por 32 millones de euros, frente al mínimo de 70 millones que se estiman para otros tramos como el Quinanaortuño-Montorio, actualmente en redacción de proyecto y que presenta el doble de longitud.

En la respuesta a los senadores del PP, el Gobierno relata que la puesta al día del Báscones-Aguilar «es requisito indispensable, dados los cambios aprobados en la legislación y en la normativa aplicable desde la fecha en la que se aprobó el mismo», hace más de 10 años. Además, advierte de que «deberá someterse a nuevo trámite de información pública», lo que a buen seguro retrasará su elaboración unos cuantos meses, o incluso años si llegan a presentarse alegaciones.

