El PSOE ve las cuentas regionales "cortas y poco ambiciosas"

El PSOE de Castilla y León consideró hoy que los Presupuestos Generales de la Comunidad para 2022, registrados esta mañana en las Cortes, son "insuficientes, poco ambiciosos, se quedan muy cortos" y no son los que "necesita" la Comunidad, si bien atribuye su incremento del 4,42 por ciento sobre los de este años "gracias" a la negociación de Pedro Sánchez en los fondos europeos.

En una primera valoración, la portavoz socialista de Hacienda en las Cortes, Rosa Rubio, rechazó, como afirmó ayer el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que sean sociales, los de "la remontada" para la recuperación, que aumenten los beneficios fiscales y que se reduzcan los impuestos, por lo que confirmó ya que habrá una enmienda a la totalidad de su grupo. "Sí, por supuesto", apostilló.

Rubio, junto con el procurador José Francisco Martín, argumentó que los presupuestos crecen "gracias" a 1.381 millones del Gobierno de Pedro Sánchez, de los que 344 proceden de la condonación de la deuda de las entregas a cuenta por el anterior Ejecutivo del PP, 445 de complementos de financiación, 304 de los mecanismos europeos de resilencia y 288 de fondos Reader.

Precisamente, el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, reconoció ayer que el incremento se debe a los fondos europeos, pero la portavoz socialista le preguntó hoy dónde está la diferencia entre los 1.500 millones preasignados a Castilla y León y los 303 computados en el presupuesto. "Hay una falta de trabajo de Mañueco, de Igea y de Carriedo para que llegue a Castilla y León más dinero", observó.

En una comparativa con las cuentas estatales y para desmontar los calificativos de Mañueco, la portavoz socialista subrayó que la sanidad crece un 11 por ciento en los PGE y un 1,91 por ciento en los autonómicos; que "la remontada" es reducir las tasas a la caza en una "época de montería más propia de los Santos Inocentes de Miguel Delibes" y en liberalizar el juego, cuando el CES advierte de "efectos negativos".

Sobre los beneficios fiscales destacados por el presidente de la Junta, manifestó que se presupuestan 509 millones cuando este año fueron 546 millones por lo que preguntó qué "a quién quieren engañar". "No suben, sino que bajan", apostilló, a la vez que advirtió de que el 40 por ciento más por nacimiento en el medio rural no es tal, sino un 5 por ciento más que este ejercicio. "La media por nacimiento es de 830 euros y 438 euros en el alquiler de una vivienda" en el medio rural, precisó.

En relación a los impuestos, indicó que los directos se incrementan un 6 por ciento y los indirectos en un 3 por ciento así como las tasas y precios públicos en un 0,6 por ciento. Además, censuró que en el apartado de inversiones no se contemple el Plan de Inversiones Sociales Prioritarias. También, observó escasa implicación con las políticas de juventud con 22 millones frente a los 12.550 de los PGE.

Respecto del anexo de despoblación, que se presenta como novedad del presupuesto, se preguntó dónde y con quién se ha elaborado y afeó que la Junta hable de financiar el proyecto del campamento militar de Monte la Reina cuando lo hace el Ministerio de Defensa, pero añadió que a Ciudadanos le "ha traicionado el subconsciente" después de ser tachado dicho proyecto de "disparate" por uno de sus diputados.

"Para el PSOE de Castilla y León los presupuestos se quedan muy cortos, no son los que necesita Castilla y León, no impulsan la economía, ni las pymes, ni autónomos, no ayudan a la gente y profundizan en los desequilibrios territoriales", concluyó la portavoz de Hacienda.