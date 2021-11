Alejandro Valverde renueva con el Movistar Team para 2022

El ciclista español Alejandro Valverde ha renovado su contrato con el Movistar Team para disputar la temporada 2022 en la que podría ser su "última bala", o no, antes de una retirada que el murciano sigue retrasando a la par que va añadiendo triunfos a su palmarés.

En un vídeo a modo de homenaje, el Movistar Team anunció en sus redes que el 'Bala' seguirá en activo en 2022 y se preguntan ellos mismos si será o no su último año como ciclista profesional, jugando con esa "última bala 2022" que se convierte, al final, en pregunta.

2022. @alejanvalverde.



Disfruta. Gracias por todo.



