Un error impide dar desde 2018 bonificaciones por construir

Desde que en mayo de 2018 se modificara la ordenanza fiscal que regula el pago del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) las empresas (generalmente del sector industrial) que solicitaban acogerse a las bonificaciones del tributo por razones de «utilidad pública» se han encontrado con el Ayuntamiento no ha dado en este tiempo respuesta a su petición. El motivo, que la tarea de elevar al Pleno estas situaciones se había encomendado a la Secretaría General cuando esta no es una función de este órgano municipal (no tramita expedientes).

El concejal de Hacienda, David Jurado, recuerda que esta situación se originó cuando el PP estaba al frente del Ejecutivo y, aunque no oculta que ellos llevan en el Gobierno municipal desde mediados de 2019, defiende que en el momento en que se ha detectado el «error» se ha empezado a trabajar para corregirlo. Lo que se hará, según detalla, será modificar la ordenanza para que, a partir de su entrada en vigor, se hagan cargo de esta gestión las áreas de Licencias y Promoción Industrial. Dicho de otra manera, secciones que sí pueden realizar estos trámites.

Jurado explica que ha solicitado saber cuántas peticiones de bonificación por estos motivos se han quedado pendientes en estos tres años ya que la idea, siempre que sea posible, es tramitarlas para conceder esa rebaja con carácter retroactivo. Eso sí, siempre que se den las circunstancias para la declaración de utilidad pública. Algo que debe de ser refrendado por el Pleno.

Las bonificaciones a las que pueden aspirar las empresas pueden llegar a ser de hasta el 95% del impuesto y para ello se tienen que dar lo que se denominan como circunstancias sociales, culturales e histórico-artísticas o de fomento del empleo.

En el caso de que se den circunstancias sociales se recogen, entre otros supuestos, que sean obras impulsadas por una entidad de carácter público, por una organización sin ánimo de lucro o para la construcción de Viviendas de Protección Oficial (VPO).

En el apartado que hace referencia a obras de carácter cultural e histórico artísticas, las bonificaciones están enfocadas a edificios catalogados con algún tipo de protección integral o estructural o con algún grado de protección ambiental.

El tercer supuesto para la obtención de una bonificación por razones de utilidad pública es el de la creación de empleo. Aquí la rebaja fiscal puede llegar a ser de hasta un 95% si la empresa crea más de 40 puestos de trabajo indefinidos y se instala en algún polígono industrial de «participación municipal».

No es igual de generoso el Ayuntamiento con las empresas que se ubiquen en terrenos de titularidad privada ya que en estos casos las bonificaciones llegan, como máximo, hasta el 50%.