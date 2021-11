El traspaso de Haaland podría costar 300 millones de euros

El fichaje del delantero noruego del Borussia Dortmund, Erling Haaland, podría costarle al club interesado entre 250 y 300 millones de euros teniendo en cuenta todas las variables, según el agente Volker Struth, representante, entre otros, del centrocampista del Real Madrid Toni Kroos.

Volker Struth apuntó esta astronómica cifra en la edición de este miércoles del semanario Sport Bild, donde dejó claro que el traspaso del goleador a un nuevo destino "se llevará a cabo en 2022". "Haaland tiene una cláusula de liberación. El paquete completo con salario por cinco años y comisiones para el agente probablemente estará en la frontera de los 250 a 300 millones de euros", dijo.

Haaland, actualmente lesionado en el Borussia Dortmund, llegó al campeón de Europa de 1997 en enero de 2020 procedente del RB Salzburgo austriaco y tiene contrato hasta 2024. Hay muchos clubes interesados en su fichaje, entre ellos el Real Madrid, y el agente descartó que el delantero se pueda quedar en la Bundesliga y recalar en el Bayern Múnich debido a las grandes sumas que habría encima de la mesa, donde se habla de un salario de 50 millones de euros.

"Incluso si el Bayern de Múnich tuviera el dinero, no lo haría. Se desataría el infierno si un jugador en Alemania ganara 50 millones", aseveró el agente, que cree que Haalan no decidirá su futuro "en función del dinero". "Un diez por ciento más o menos no le guiará", advirtió.