A Garoña se le olvida la pastilla

La decisión de la Dirección General de Protección Civil del Ministerio del Interior de retirar las pastillas de yoduro potásico que durante décadas han permanecido en los puntos de reunión habituales de todos los pueblos ubicados dentro del círculo de 10 kilómetros alrededor de las central nuclear de Santa María de Garoña apenas la han notado los vecinos. El motivo es sencillo. La mayoría prácticamente ni se acuerda de su existencia o directamente la desconocía, como pudo comprobar DB testando a vecinos de Quintana María, Quintana Martín-Galíndez, San Martín de Don, Lomana y Valderrama. Pero lo más curioso del asunto es que ni el Gobierno supo recientemente dar una respuesta correcta a la pregunta del senador del PP por Burgos, Javier Lacalle.

El que fuera alcalde de Burgos se interesó por si "está previsto retomar el suministro de yoduro de potasio preventivo a los vecinos de las localidades más próximas a la central nuclear de Garoña" y "cuándo se podrá reanudar este suministro importante para la salud". El Gobierno respondió que "la valoración de las necesidades de los suplementos de yoduro de potasio preventivo a los vecinos de las localidades más próximas a la central nuclear de Garoña depende de la Comunidad Autónoma donde está ubicada esta central y donde residen los vecinos".

En la Junta de Castilla y León no saben, no contestan y el responsable de la Dirección General de Protección Civil del Ministerio del Interior que la pasada semana intervino en el Comité de Información de Santa María de Garoña, Carlos García Vegas, fue claro al hablar de las pastillas. "En 2017 tuvimos comunicación del Consejo de Seguridad Nuclear que explicaba que por la situación de parada de la central se da la imposibilidad de que pueda liberar yodo 131 en cantidades que requieran proteger la tiroides", la finalidad que tenían las pastillas. De ahí que la decisión fue ir retirándolas, según fueran caducando. Así pues, la decisión estuvo y está en manos del Gobierno central, porque las emergencias nucleares dependen de Protección Civil del Ministerio y no de la Junta, que si se hace cargo del resto de emergencias originadas por otros motivos.

olvidadas. Así que si en el Gobierno no tienen claro de quién dependen las pastillas, poco saben en los pueblos que han convivido más de 40 años con el reactor en marcha. Delia Herrán lleva 50 años en Quintana María, pero dice con claridad que no tiene "ni idea" de esas pastillas. Su hijo es el alcalde pedáneo, Alfonso Céspedes, pero no recuerda si trajeron o no las nuevas tras llevarse las últimas caducadas. No es el único alcalde que tampoco lo recuerda. Al de Lomana, Alberto Aguirre, le sucede lo mismo.

Agustín, de San Martín de Don, dice que nunca ha visto las pastillas, aunque "si he oído de su existencia". En su opinión, "ningún vecino sabe de ellas". Roque, también de San Martín de Don, opina que "está muy mal que se las llevaran, aunque esté parada Garoña". Él asegura que "los vecinos si estaban al tanto de su existencia". Federico Ruiz, de Quintana Martín Galíndez, recuerda como hace varias décadas dijeron que las traían al Centro de Salud, pero "no las vi". "Lo anunciaron 40 veces, pero fue hace muchos años", insiste. A su lado , Ramón Damas, quien suele pasar la temporada de primavera-verano y fines de semana en el pueblo, pero este año ha decidido pasar el invierno también, admite que "es la primera vez que oigo esto". Ana Fernández, también de Quintana, se muestra crítica: "Las pastilla deberíamos tenerlas en nuestros domicilios con unas pautas sobre las medidas a tomar en caso de emergencia". Como tantos, desconocía que se las hubieran llevado.

María Cerezo, en Valderrama, recuerda que "nos hablaron igual hace 20 años de ellas y de que se tenían que tomar si pasaba algo, pero nunca supe de ellas". Desconocía dónde estaban. Su vecina, Aurora, recuerda un simulacro vivido por sus padres hace más de 30 años, en el que se llevaron un susto tremendo, porque pensaban que había habido un accidente nuclear. Pero de las pastillas, ni idea.

PP y PSOE se enzarzan por la transición justa. La pasada semana, la diputada del PSOE, Esther Peña, afeaba a la Junta de Castilla y León su conducta y la calificaba de responsable de que aún no se hubiera firmado el protocolo para la transición justa en el área de Garoña que servirá de base para futuras inversiones y proyectos que revitalicen la economía y el empleo tras el cierre de la central. Decía Peña el día 9 que el documento estaba en manos de los servicios jurídicos de la Junta, pero no desde cuando. Eso lo contó la procuradora del PP, Inmaculada Ranedo, quien aseguró que el día 4 de este mes fue remitido desde el Ministerio para la Transición Ecológica a Valladolid, con lo que apenas había pasado tiempo suficiente para su revisión. "Esta declaración demuestra como es la forma de hacer política del PSOE, balones fuera, mentira y distracción", describió Ranedo, quien sostuvo que el documento estará revisado en el plazo "lo más breve posible".