Psychonauts 2

Psychonauts fue el primer juego del estudio Double Fine, fundado por Tim Schaffer después de irse de LucarArts, donde había creado Maniac Mansion, o Day of the Tentacle. Aquella primera aventura en solitario, una aventura con plataformas, se convirtió en un juego de culto pero no tuvo buenos resultados en ventas. Double Fine se sobrepuso y siguió lanzando varios juegos. Ahora llega la segunda parte de Psychonauts, una aventura narrativa basada en plataformas 3D y algunos combates y puzles que cuenta la historia de los psiconautas, unos agentes que pueden meterse en la mente de otras personas. Es un juego muy bonito, divertido y con un toque simpático marca de Schaffer. Está disponible en PC, consolas PlayStation y Xbox y Game Pass de Microsoft.