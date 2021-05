Podemos pide la dimisión de la alcaldesa de Aranda

Podemos Aranda pide la dimisión de la alcaldesa de la capital ribereña, Raquel González, por lo que consideran una dejación de funciones tras no negociar el convenio de retén de bomberos, que finalizó el 31 de diciembre de 2020. Una "situación límite" que, a su juicio, compromete la seguridad de los ciudadanos de Aranda y la Ribera del Duero.

A ello se suma el hecho de que no se han cubierto las plazas vacantes -en estos momentos en el Parque de Aranda están operativos 27 de los 32 trabajadores, ya que hay dos bajas de larga duración y tres vacantes por jubilación, según el sindicato CSIF-. Podemos también denuncia que no se reconoce la categoría profesional de estos empleados y, por último, que no se han negociado convenios ajustados a las necesidades y precio con las diputaciones provinciales, tal como informa en un comunicado. Todo ello después de que el viernes tres bomberos tuvieron que ser trasladados al Hospital de los Santos Reyes por inhalación de humo, lo que dejó al servicio de la capital ribereña con solo dos profesionales activos, el conductor y el encargado de atender las comunicaciones. De hecho, no se pudo atender un segundo incendio que se produjo por la tarde en las traseras del hospital, que tuvo que ser sofocado por los bomberos de voluntarios de Roa con una hora de retraso.

"Si queremos dar servicio a toda la comarca ha de ser un servicio de calidad que no implique riesgos para la vida y la salud de los bomberos y del resto de vecinos, los bienes personales y empresas, menos aún a costa de la irresponsabilidad y dejación de la señora alcaldesa, el señor concejal de Seguridad Ciudadana y un equipo de gobierno de PP-Ciudadanos que demuestran, con su inacción, no ser capaces de solucionar cuestiones como la negociación de un convenio que caducó hace cinco meses, aunque ello pueda suponer un riesgo para nuestras vidas", critican desde Podemos.

Ante este panorama, la formación de izquierdas reclama la dimisión de González y pide que el equipo de gobierno deje paso "a quienes sí están dispuestos a cumplir con sus responsabilidades y dar solución a este problema para no tener que lamentar males mayores".