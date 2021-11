"Para Marruecos, el Sáhara Occidental no es negociable"

En plena crisis diplomática con Argelia por el bombardeo supuestamente por parte de Marruecos de un convoy de camiones en el Sáhara Occidental con el resultado de tres civiles muertos, el rey Mohamed VI advirtió ayer en un discurso que la marroquinidad de esta excolonia española es innegociable, pero ignoró la actual escalada de tensión entre Rabat y Argel.

«Para Marruecos, el Sáhara no puede ser objeto de negociación. Además, la marroquinidad del Sáhara jamás se planteó ni se colocará nunca sobre la mesa de las negociaciones», precisó el monarca en su alocución con motivo del 46 aniversario de la Marcha Verde, la iniciativa tras la cual el país se anexionó este territorio. Asimismo, afirmó que su nación negocia para alcanzar una solución pacífica a este «conflicto artificial» regional y recalcó su aferramiento al proceso político de las Naciones Unidas y al alto el fuego. Hay que recordar que el reino alauita no plantea ninguna otra solución al Sáhara Occidental que no pase por una autonomía bajo la soberanía y la integridad territorial marroquí, mientras el Frente Polisario quiere el derecho a la autodeterminación.

En su discurso, Mohamed VI advirtió de que su país no firmará con ningún país o bloque regional acuerdos que no engloben al territorio de la excolonia. «Marruecos no dará con ellos ningún paso económico o comercial que excluya al Sáhara», precisó sobre los países o bloques que mantienen «posturas difusas o ambivalentes» sobre ese territorio. Sus palabras llegan después de que el pasado 29 de septiembre el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) anulara los acuerdos de asociación y de pesca entre la UE y Marruecos al dar la razón al Polisario, que los había impugnado por explotar recursos del Sáhara.

Asimismo, manifestó su «orgullo» por la «decisión soberana» de Estados Unidos de reconocer la «soberanía total de Marruecos sobre su Sahara». El pasado diciembre, el entonces presidente saliente de EEUU, Donald Trump, reconoció la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental, postura que la administración de su sucesor, Joe Biden, no ha revertido pero tampoco ha confirmado expresamente.

«Negar la realidad»

En este contexto, el Frente Polisario reprochó a Mohamed VI que «niegue la realidad». «El rey del país ocupante ha repetido en el nuevo discurso por el aniversario de la invasión militar contra el pueblo saharaui la habitual retahíla de falacias, bulos e ilusiones para justificar la intransigencia e insensatez», señaló el Gobierno de la autoproclamada República Árabe Saharaui Democrática (RASD) en un comunicado recogido por la agencia saharaui SPS.