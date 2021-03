La campaña de asfaltado llegará a 9 calles de Burgos

No es una tarea fácil mantener en perfecto estado los miles de viales con los que cuenta la ciudad y más si en 2020 no pudo llevarse a cabo la tradicional campaña anual de asfaltado. Este año ya hay una empresa adjudicataria para realizar los trabajos y el área de Vías Públicas cuenta con un listado de calles prioritarias en las que actuar aunque los trabajos no se iniciarán hasta finales de primavera o inicios de verano.

Las razones son que el asfalto necesita temperaturas superiores a 4 grados y que no llueva que estos trabajos causan muchas molestias en el tráfico rodado y generalmente se aprovechan los meses de julio o agosto en los que hay menos movimiento.

La previsión es actuar sobre una decena de vías. Encabeza la lista el Camino Casa La Vega, que presenta un importante deterioro en el tramo que va desde la calle Conde Lucanor hasta la glorieta de Islas Baleares en ambos lados. Tiene grandes socavones que obligan a los vehículos a esquivarlos. Le sigue la plaza del Rey, que se encuentra muy deteriorada especialmente en la zona más cercana a la acera que se amplió cuando se remodeló el parque de la Cruz Roja.

Las heladas han provocado grietas en la glorieta de Félix Rodríguez de la Fuente. - Foto: Luis López Araico

También se han incluidos el tramo de la calle Madrid, situado entre las calles Miranda y Aranda de Duero. Este tramo sufre mucho desgaste debido a tiene mucho tránsito y también coincide con la salida de los autobuses desde la estación. Ya en el centro de la ciudad se actuará en las calles Santa Cruz y San Pablo (entre la calle Miranda y Trinas). Finalmente, se actuará en la glorieta Félix Rodríguez de la Fuente y en la avenida de Las Huelgas, entre las calle Reina Leonor y la avenida de Palencia.

En el caso de los polígonos industriales también se han establecido como prioritarias la calle Merindad de Castilla La Vieja (desde López Bravo a Merindad de Montija), Merindad de Montija desde la calle Merindad de Castilla La Vieja a Valle de Mena, en Villalonquéjar.

El concejal de Vías Públicas y Conservación, Julio Rodríguez-Vigil, asegura que en un principio se actuará sobre estas calles aunque no se descartan cambios si se detecta alguna necesidad urgente. «La idea es realizar los trabajos en verano aunque se podría iniciar alguno a final de la primavera en zonas en las que no haya mucha afluencia de tráfico, quizás en algún tramo de los polígonos industriales».

El dinero anual del que se dispone para la campaña de asfaltado es de 640.000 euros, según se establece en el contrato que se adjudicó a Padecasa, Obras y Servicios, que está pendiente de firma. La empresa realizará los trabajos en los próximos tres años por 1.257.599 euros.

El área de Vías Públicas tiene un listado de 30 calles en las que actuar pero hay que priorizar.