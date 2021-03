La Azucarera deberá pagar 1,2 millones a los remolacheros

El conflicto por el precio de la remolacha entre los agricultores y Azucarera ha caído del lado de los trabajadores del campo, aunque el futuro del sector continúa entre algodones. Asaja acudió a la Corte Arbitral de Madrid para que la compañía cumpliera con las cantidades acordadas para la campaña 2019/2020, y tras el fallo, la industria tendrá que compensar a los remolacheros de todo el país con 6,5 millones de euros. En lo que se refiere a Miranda, los agricultores que vendieron a la planta local, serán recompensados con algo más de cuatro euros por cada tonelada entregada. La factura ronda los 1,2 millones, como calculan en la organización agraria, donde añaden que a la provincia de Burgos le corresponderían unos 600.000 euros. El resto lo percibirían en Palencia, Álava, Navarra y La Rioja.

Azucarera ha aceptado el laudo del arbitraje y abonará las cantidades, aunque anuncia que «trabaja en el cálculo exacto que corresponderá a cada agricultor». Resuelta la incógnita para saber quién tenía razón en este conflicto, ahora queda por resolver qué reglas seguirá el sector a partir de ahora. Asaja, y otras organizaciones agrarias, demandan abrir conversaciones para un nuevo Acuerdo Marco Interprofesional. Este fue el documento que rompió unilateralmente la compañía en 2018 y en él se recogen aspectos como el dinero a pagar por la remolacha.Tras el arbitraje, los colectivos del campo reiteran su legitimidad para negociar de manera conjunta con la empresa, aunque en Azucarera mantienen que «los precios no deben negociarse con los sindicatos agrarios, sino directamente con los agricultores».

Las organizaciones denuncian que de esta manera llevan al límite al sector y ven difícil que repunte. En Miranda, Azucarera ha perdido la mitad de la superficie cultivada y Rafa Díaz de Asaja en Burgos, detalla la dificultad para aumentar el volumen «por las condiciones leoninas de los contratos». De manera específica para la planta de la ciudad, ve complicado el futuro, ya que en su opinión «no va a repuntar porque hay muchos que han abandonado y en Burgos hay gente que ha ido a otras empresas».

En UAGA, los agricultores alaveses lamentan que recuperar las hectáreas del pasado «no va a ser fácil, porque la actitud no es buena». Junto a Álava, en La Rioja Azucarera no logra recuperar lo que perdió e Igor Fonseca, de Asaja en La Rioja, reconoce que no cree que los remolacheros vuelvan. «Lo vemos complicado. Aquí se ha reducido a una cuarta parte de lo que se sembraba antes» y apunta que solo quedan unos 50 agricultores dedicados a este cultivo en la región.