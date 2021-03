Clientela fiel para los bazares chinos

Un goteo de clientes. Mínimas colas guardando la distancia de seguridad. Tiques de no más de 10 euros y artículos, principalmente, de limpieza, menaje de cocina, plantas, mascarillas, lanas, manualidades... y, eso sí, accesorios de telefonía móvil, ya sean protectores de pantalla o cables USB. Así transcurre la mañana en un bazar chino, donde las consecuencias de la crisis sanitaria no han pasado de largo, aunque se noten en menor medida que en otras actividades. La afluencia de clientes es más baja y las compras se moderan, pero resisten al ofertar una amplia gama de productos a bajo precio.

Muchos las personas que entran llaman por su nombre a quien está detrás del mostrador, revelando una confianza que lleva años tras de sí. Hasta 12 tiene el establecimiento de Xiaiobing Zhu en la calle Vitoria, Gamonal. Allí trabaja junto a su madre y su padre porque la economía actual no da para contratar empleados. Este joven, natural de Zhe Jiang, calcula que las ventas han caído en torno al 20 o 30% y considera que 2020, a pesar del estallido de la pandemia, fue mejor que los meses que lleva 2021.

No sabe muy bien cuál es la explicación, aunque cree que está relacionada con el agravamiento de la situación económica de los ciudadanos. El consumo se contiene y más que en el bazar, donde ha incluido una mayor oferta de productos de electrónica, en el equipamiento de la persona. De hecho, regenta también una tienda de textil cercana y aquí el descenso de la facturación llega hasta el 60%. En el caso que nos ocupa, asegura que el impacto negativo de la crisis se ha contenido porque su negocio está basado en productos de bajo precio. Sin embargo, ve el futuro con incertidumbre ante lo que pueda llegar, a pesar de que después de más de una década de trabajo cuenta con clientela fija del barrio que sigue acudiendo de forma puntual a su establecimiento.

Quizá sea por este motivo por el que no ha percibido recelo entre quienes entran en su local por el hecho de su procedencia y de que esta coincida con el origen del coronavirus. «Son vecinos y nos conocemos después de doce años», asegura Xiaiobing, quien no obstante reconoce que, de forma puntual, ha escuchado algún comentario del tipo ‘el virus lo ha traído un chino’, pero no lo da mayor importante porque es algo minoritario.

Chan, de Mundo 100, en la calle San Pablo, también ha tenido que escuchar alguna frase de ese tipo, a las que tampoco responde porque cree que no merece la pena discutir, ya que «la mayoría de la gente tiene sentido común». Su clientela también es habitual y muestra su agradecimiento, ya que «me siento querida». Muchos le llaman por su nombre y ella intenta ayudarles en la medida de lo posible, aunque bien es cierto que el trasiego de la tienda ha bajado en el último año.

Al igual que su compatriota lo sitúa en torno al 30%, aunque matizando que cada establecimiento tiene sus particularidades y todo depende del coste del alquiler de la lonja y de los gastos personales. Entiende la situación y ese descenso, aunque asegura que resistirá todo lo que pueda. Lo comprende porque, tal y como apunta, cuando la situación económica de una familia se complica lo prioritario es ahorrar para comprar productos de primera necesidad como alimentos. Es algo que ha notado en su tienda, al igual que el hecho de que entren menos personas mayores porque apenas salen de sus casas ya que «tienen que protegerse».

Mientras se echa constantemente gel en las manos, asegura que hay compatriotas que se han ido a su país. Sin embargo, Chan lleva más de 15 años en Burgos y antes de contar con su propio negocio, que regenta junto a su marido, trabajó en otro bazar. Es más, contaba con dos establecimientos de estas características en la misma calle, pero antes de la pandemia cerró uno de ellos porque «no tenía mucho sentido al estar tan cerca».

Al igual que Xiaiobing, procede de Zhe Jiang, donde asegura que la situación está mejor que en España. «Mi abuela me cuenta que ya no llevan mascarilla o como mucho cuando van al supermercado», relata esta joven que atiende siempre con una sonrisa y se maneja bien en castellano.

El retroceso de las ventas es generalizado y así lo apuntan desde otros bazares consultados, calculando los mismos porcentajes que sus compañeros, pero mostrándose también contentos por la respuesta de su clientela de siempre. Por el momento, los bazares se mantienen. Xiaiobing no tiene constancia de ningún cierre, aunque admite que el boom de aperturas de este tipo de locales pasó hace años. Y ahora ya no se dan por cuanto la pandemia no da seguridad de «si podrá vender o no».