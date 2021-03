El fútbol federado vuelve el 11 de abril en Castilla y León

El fútbol federado regresará en Castilla y León el fin de semana del 10 y 11 de abril y finalizará el 27 de junio, aunque las competiciones no tendrán efectos clasificatorios. Todas las ligas que no se habían reanudado y que no competían desde el mes de marzo del año pasado regresarán.

Tras el acuerdo de modificación publicado por la Junta de Castilla y León para la vuelta de la práctica deportiva al aire libre, la Federación de Castilla y León de Fútbol ha reunido a su Junta Directiva para consultar el modelo competicional más adecuado para los tres meses que restan de la temporada deportiva 2020/21, eso sí, "sin olvidar el ejercicio de responsabilidad sanitaria en ningún momento". La federación regional señala que hará "todo lo posible" para que "todos aquellos clubes que deseen volver a jugar, lo hagan", "sin olvidar el ejercicio de responsabilidad sanitaria en ningún momento".

Está previsto que cada uno de los equipos dispute entre 8 y 10 jornadas y que, en la medida de lo posible, estén encuadrados en subgrupos de seis por proximidad geográfica y evitando los desplazamientos entre provincias. Se ha propuesta una jornada de descanso el 23 de mayo.

La Federación de Castilla y León de Fútbol (FCyLF), a través de sus delegaciones provinciales, recopilará desde ya y hasta la semana que viene, la confirmación de todos los equipos que quieran participar en la temporada 2020/21.