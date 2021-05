La Comunidad apuesta por la innovación en la educación

La consejera de Educación, Rocío Lucas, aprovechó hoy la inauguración de la jornada telemática TICyL’21 para asegurar que la innovación en la educación es el factor clave para avanzar en la calidad de la metodología de enseñanza. Además, apostó por avanzar en la formación digital para que sea un medio natural en los procesos de formación y aprendizaje, tan natural como la enseñanza tradicional.

Lucas recordó, según recogió la Agencia Ical, que el sistema educativo de Castilla y León apostó hace tiempo por las nuevas tecnologías, por lo que requiere un trabajo continuo de mejora e inversión para alcanzar estándares de calidad "muy altos". En este sentido, citó la digitalización de las aulas con el equipamiento adecuado (equipo de sobremesa, convertibles, tablets, paneles digitales y préstamo de equipos a los alumnos o con ayudas para su adquisición) y la formación del profesorado en TICs para mejorar su destreza en la utilización de las plataformas corporativas y la utilización de metodologías digitales.

También, se refirió al impulso del aprendizaje colaborativo del alumnado y la ayuda para la adquisición de las competencias digitales y a la cobertura de una "robusta" plataforma de gestión educativa corporativa que permite una adecuada comunicación entre el profesorado, el alumnado y las familias, como es el Portal de Educación que ha permitido avanzar en la enseñanza virtual desde 2008.

La consejera subrayó que, gracias a todo ello, el sistema educativo demostró estar "a la altura" y supo reaccionar ante la imprevista situación creada por el COVID-19. No en vano, precisó que la educación en Castilla y León logró continuar con "éxito" la formación no presencial el curso pasado. Rocío Lucas señaló que el informe Cotec reveló que Castilla y León fue la comunidad con mayor porcentaje de centros educativos preparados para afrontar la enseñanza a través de una plataforma digital. En concreto, un 71 por ciento de los centros frente a un 52 por ciento del resto de las autonomías. "Esto no es algo casual por que no sería posible sin el esfuerzo y la profesionalidad de los docentes. Sin su inconformismo, afán de superación y constante búsqueda de camino, todo esto sería en vano", confesó.

Y es que significó que ningún sistema educativo puede lograr la "excelencia" si no cuenta con una plantilla de buenas profesionales, bien formados y motivados, alta vocación y compromiso ante los peores momentos de la pandemia.

La consejera valoró el esfuerzo de los docentes y los alumnos a la hora de elaborar los proyectos de innovación educativa TIC, con la participación de 182 centros educativos con la participación de 500 profesores y más de 4.000 estudiantes. La jornada también sirvió para la realización de talleres para alumnos sobre seguridad en internet y confianza digital y tecnoadicciones, además de aprender a ser un hacker ético, programar la Guerra de las Galaxias o recuperar lo robado por unos criminales digitales.

3.500 talleres

En cuanto al Plan de Seguridad y Confianza Digital que persigue concienciar e impulsar la alfabetización digital y promocionar el buen y seguro uso de las TICs en todos los ámbitos de la vida, se han organizado más de 3.500 talleres con la participación de 4.500 profesores y 91.000 alumnos. Un ejemplo de esta actuación, señaló, es el concurso de vídeos.