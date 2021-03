La hostelería teme por el control de aforo en Las Llanas

El control de aforo en Las Llanas, que comenzó a realizar la semana pasada la Policía Local con el fin de que no se produzcan las aglomeraciones de anteriores jornadas, ha provocado ciertas dudas entre los hosteleros de la zona. La principal pasa por cómo se gestionará el acceso del público al considerar que se puede dar la circunstancia de que «los establecimientos estén vacíos», o tengan espacio disponible, pero no puedan recibir clientes porque ese espacio público ha llegado al máximo de su capacidad.

La situación fue expuesta ayer a representantes del Ayuntamiento, entre ellos el alcalde, Daniel de la Rosa, en una reunión mantenida con empresarios de esta zona de ocio, según confirmaron a este periódico varios hosteleros consultados. No obstante, comparten que «a nadie le interesa en lo que se está convirtiendo la zona», añadiendo que la problemática radica en que el botellón «se está trasladando de un sitio de la ciudad a otro».

El alcalde, Daniel de la Rosa, quiso tranquilizar a los hosteleros y explicó que el corte de los accesos solo se realizará en «momentos puntuales» cuando se supere el número máximo de personas que pueden estar en ese espacio público o se produzca algún altercado.

Durante el encuentro, los responsables municipales avanzaron que se ha ampliado la capacidad de las terrazas del 75% actual al 80%, una flexibilización que contempla la normativa, mientras que las medidas excepcionales de apoyo al sector (cubrimiento de veladores, toldos o ampliación del espacio) se extenderán hasta finales de 2022. No obstante, el concejal de Licencias, Julio Rodríguez-Vigil, aseguró que algunos de los que están cubiertos no cumplen con las condiciones estructurales y técnicas, como el hecho de que los cerramientos no deben estar anclados, advirtiendo de que se sancionará a quienes no las respeten.