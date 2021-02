El UBU San Pablo cierra la primera fase con victoria

La última cita del UBU San Pablo en la primera fase de la División de Honor Plata se ha saldado con una nueva victoria ante el Disiclín Lalín gallego (24-27). Los cidianos han tenido que hacer frente a un rival que hasta los últimos compases ha competido de tú a tú, pero que no ha podido seguir el ritmo de un bloque castellano que ha vivido un final sin sustos. De esta manera, el UBU San Pablo suma una victoria que no le sirve de cara a la fase de ascenso, pues el Lalín competirá por no descender fruto de esta derrota.

Tras las 18 jornadas que han conformado este primer acto del nuevo formato de la liga, el UBU San Pablo registra solo cuatro derrotas y un empate por trece victorias. Estos datos hacen que la escuadra de la ribera del Arlanzón haya acabado segunda clasificada, solo por detrás del filial del Barcelona.