Plantean viviendas de alquiler joven en San Cristóbal

Hace 7 años que el Ayuntamiento recuperó para su patrimonio el antiguo cuartel de la Guardia Civil en el barrio de San Cristóbal. Un bloque del que hizo uso y disfrute la benemérita entre 1977 y 2014, que ya al recuperarlo la ciudad no se encontraba en el mejor estado de conservación, pero cuyo deterioro se ha ido agravando con el paso del tiempo. La falta de recursos económicos lo situó a la cola de las prioridades de las anteriores corporaciones, pero la previsible llegada de fondos europeos para la rehabilitación de inmuebles de titularidad municipal lo ha puesto como un valor a recuperar.

La concejala de Servicios Sociales y Patrimonio, Sonia Rodríguez, avanza que el equipo de Gobierno se está planteando la posibilidad de rehabilitar el edificio y destinar las entre 15 y 20 viviendas disponibles en pisos de alquiler para jóvenes.

Lo que está descartado es que ese bloque se destine a viviendas sociales ya que la teoría desaconseja juntar en un mismo espacio a personas con riesgo de exclusión. Para estos casos, lo recomendable es buscar ubicaciones dispersas para favorecer su integración.

La idea de crear viviendas de alquiler para jóvenes, aunque no es precisamente una competencia de las entidades locales, encaja con una de las promesas del programa electoral con el que el PSOE concurrió a las elecciones municipales de 2019. Más allá de que se trabaje también con el objetivo de poner suelo municipal a disposición de promotores para que levanten edificios de esta tipología.

La iniciativa está aún en una fase muy inicial, pero Rodríguez avanza que lo que se quiere es facilitar la emancipación de los jóvenes de las casas de sus padres. No se buscará a aquellas personas con las rentas más bajas (aunque uno de los requisitos será que no sea elevada) y se estudia también la forma en que sean pisos de transición. Es decir, viviendas que vayan rotando pasado un tiempo y que no se conviertan en pisos con un alquiler de por vida.

En el equipo de Gobierno están a la espera de que la Junta convoque la línea de ayudas para la rehabilitación de inmuebles públicos ya que es imprescindible ara que esta iniciativa se pueda hacer realidad.

Las últimas estimaciones que se conocen (tampoco demasiado recientes) hablaban de que sería necesaria una inversión de alrededor de 700.000 euros para rehabilitar el inmueble.

Para pode acceder a las ayudas el Ayuntamiento debe tener también aprobado un Plan Municipal de Vivienda.