Ayuso estudia denunciar al Ejecutivo por los fondos europeos

El Gobierno de Madrid y su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, vuelven a estar en el ojo del huracán, y esta vez no es por las luchas intestinas por el control del partido en la región. Y es que el Gabinete de la conservadora estudia llevar a los tribunales al Ejecutivo central por el reparto de los fondos europeos, al considerar que existe falta de «equidad».

Así lo desgranó la dirigente durante un acto en Pinilla del Valle, donde expresó, ante los medios de comunicación, que reclaman «más información, transparencia y fondos para la Comunidad».

En este sentido, hizo hincapié en que «en la inmensa mayoría de las reuniones sectoriales que se están manteniendo con los distintos ministerios» siempre la región está «la última». «Cada vez obtenemos menos información, y más aún, después del último anuncio donde nuevamente son premiadas o reconocidas otras comunidades autónomas», declaró Ayuso, para a continuación reclamar «equidad» y que se tenga en cuenta que todas las comunidades tienen «grandes dificultades», y por tanto, necesitan «los mismos fondos».

Así, Madrid recibirá 1.284 millones de euros, el 12,8 por ciento de los fondos europeos que La Moncloa repartirá a las comunidades autónomas para minimizar los efectos de la pandemia del coronavirus, y que el Ejecutivo autonómico considera insuficientes dada la aportación al PIB, del 20 por ciento, y la proporción de habitantes de la región. Según ha manifestado el Gabinete de Ayuso en varias ocasiones, a Madrid le corresponderían 640 millones de euros más.

Una vez desenterrada el hacha de guerra por parte de la dirigente popular, que muy posiblemente acabe denunciando al Gobierno, parece que así se solapa la crisis interna de su partido, que lleva meses dividido sobre si es conveniente que Ayuso lleve las riendas de la formación a nivel autonómico y relevar de esta manera al expresidente del Senado Pío García Escudero, que permanece al frente del PP-M desde hace tres años y medio.

Ayer, el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, tuvo que apagar el incendio que se propagó desde un periódico nacional que publicó que el político, en un encuentro privado, había dicho que Ayuso no podía ser la presidenta del PP madrileño, así como que se había reunido cinco veces con la cúpula nacional, que apuesta, con el secretario general, Teodoro García Egea, a la cabeza, por él como número uno de la formación autonómica, o al menos estar en la lista de la popular. «Se me hace una imputación en un medio de comunicación y no es cierta», recalcó el primer edil.

Poco después, Ayuso señaló que no tenía constancia de esa declaración y que son compañeros: «Somos un tándem, un ticket electoral, y sobre todo compañeros de dos administraciones que han caminado juntas y lo van a seguir haciendo»