En uno de los momentos más tranquilos de su vida a nivel personal, y en una etapa de gran éxito profesional triunfando con su aplaudido trabajo Plastic Hearts, Miley Cyrus estrena el vídeo musical de su tema Angels Like You, que se grabó en la Super Bowl y que, pese a su reciente lanzamiento, ocupa actualmente el puesto 33 de Tendencias en Youtube en España.

Las imágenes de la actuación que aparecen en este vídeo son del 7 de febrero de 2021, cuando Miley actuó en uno de los grandes acontecimientos de Estados Unidos y en el primer espectáculo musical en vivo de gran tamaño que cumple con la norma COVID-19 en el país desde el inicio de la pandemia hace casi un año.

Angels Like You pertenece al séptimo álbum de estudio de Miley, Plastic Hearts, que debutó en el número 1 de la lista de los mejores álbumes de rock de Billboard, un hito que ha convertido a la ex de Liam Hemsworth en la artista femenina de este siglo que más veces ha debutado con sus álbumes en el Top10.

Miley Cyrus publica el vídeo de su éxito 'Angels Like You'

En un momento de tranquilidad personal, la otrora polémica artista terminó su discreta relación con Cody Simpson hace unos meses y, como ella misma aseguró en la Super Bowl a sus seguidores, está soltera actualmente y no tiene ningún problema en confesarlo.