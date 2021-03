Espejito, espejito...

Álvaro Antón Barroso (Burgos, 1998) nunca había flirteado con el mundo de los concursos de belleza hasta que el pasado otoño Javier Delgado, una suerte de cazatalentos, reparó en su cara bonita en Instagram y le propuso representar a su ciudad en el certamen de Míster Internacional España, que se celebrará durante una semana en verano, aún se desconoce en qué lugar, aunque Canarias tiene muchas papeletas. No se lo pensó. Dijo sí. «No lo dudé. Es una oportunidad única, que pasa solo una vez en la vida, y tenía que ir a por ello», resalta después de una sesión de fotos, la primera profesional que protagoniza, y sobre la que bromea como una manera de coger tablas.

A punto de cumplir 23 años y con 1,80 de altura es consciente de que la competencia será dura, pero sí sueña con levantar el título. «Para mí es un orgullo representar a mi ciudad en este certamen y creo que lo puedo hacer muy bien», sostiene convencido de que, gane o pierda, la experiencia nadie se la va a quitar. «Será una historia que pueda contar a mis nietos», apostilla al tiempo que detecta como su punto fuerte su arrojo y sus ansias de exprimir la vida. «Soy muy echado para adelante. No me lo pienso mucho, no estamos en la edad de quedarnos con las ganas, y, en unos años, no quiero arrepentirme de no haberlo hecho», anota sin olvidar que es un novato y que esta será su primera toma de contacto con un mundo que siempre le ha gustado. No oculta que le encantaría seguir caminando por ahí, pero, sabedor de su carácter fugaz, no lo apuesta todo a él.

Cursa tercero en el grado de maestro en Primaria en Educación Física en la Universidad de Burgos, una profesión en la que tiene a su madre como referencia y que, tras haber realizado unas prácticas en el Virgen de la Rosa, ha confirmado que le gusta y se le da bien. Ha unido esta vocación docente al deporte, una de sus grandes aficiones, junto a las motos, los coches, viajar con su furgoneta camperizada... Y, además, mientras se prepara para enseñar a los niños trabaja como recepcionista y socorrista en una piscina.

Su cara bonita no es suficiente para ponerse la banda de vencedor del certamen, también tiene que superar otras pruebas, como un desfile en traje, bañador y atuendo típico de la ciudad o una serie de test físicos. Ya ha empezado a entrenar duro. Siente que aún debe mejorar en natación, que es la que más miedo le da, pese a trabajar como salvavidas. Durante el transcurso de estos ejercicios será el único momento que no lleven mascarilla. En el resto, será un complemento más y los aspirantes deberán jugar con ella para seducir tanto al jurado profesional como a los internautas, pues de los me gusta que reciban en Instagram dependerá su avance hacia la final y el liderato.

El que sí tiene garantizado el representante burgalés es el apoyo de su familia y amigos. Desde el minuto uno le animaron a vivir esta aventura que espera recordar con una sonrisa dentro de unos años. Y si es acariciando la banda de ganador, mejor.