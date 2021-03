María Montero denuncia presiones tras dejar Ciudadanos

La procuradora no adscrita de las Cortes de Castilla y León y exparlamentaria de Ciudadanos, María Montero, denunció hoy presiones y amenazas a su persona por dejar Ciudadanos y advirtió de que si no cesan se verá obligada a emprender acciones legales contra aquellos que las vierten.

A través de un comunicado, solicita el cese inmediato de las presiones y amenazas, que en las últimas horas se están produciendo hacia su persona, y hacia la decisión tomada el pasado 19 de marzo de no continuar adscrita al Grupo Parlamentario Ciudadanos, si bien no precisa el origen de las mismas.

“Lo dije en ese momento y lo vuelvo a reiterar, pido que mi decisión sea respetada por parte de todos, y no ser sometida a ningún tipo de acoso por quienes no la compartan”, afirma. En tal sentido, advierte de que, si no fuera así, y continúan las amenazas y presiones, se verá obligada a emprender las acciones legales oportunas.

María Montero registró el pasado viernes su baja en el Grupo de Ciudadanos y criticó, también a través de un comunicado, que en su formación no existe “liderazgo” y que “no existe el trabajo en equipo”, puesto que “unos pocos deciden por todos”.

También, argumentó, en ese momento, que en 2019 se presentó a las elecciones autonómicas “con ilusión” y pensando que “el cambio y la regeneración llegarían a esta tierra después de más de tres décadas de gobiernos del Partido Popular”.

Ciudadanos la ha pedido que devuelva el acta de parlamentaria y, hoy mismo, el portavoz del grupo, David Castaño, en declaraciones a Ical, expresó su convencimiento de que actuará en consecuencia y así lo hará, a la vez que indicó que no se plantean que vuelva a esta formación.