La Junta no descarta nuevas medidas para Burgos

Briviesca podrá reabrir a partir de mañana martes el interior de la hostelería. Así lo acaba de anunciar la consejera de Sanidad, Verónica Casado, que ha informado del listado actualizado de municipios en los que existen restricciones especiales por su alta incidencia de casos de covid. En Burgos capital, Miranda, Medina de Pomar y Alfoz de Quintanadueñas, por su parte, los bares y restaurantes deberán esperar, al menos, una semana más para poder recibir clientes en su interior. En estas cuatro localidades, además, también están clausuradas las salas de juego o casas de apuestas.

El Consejo de Gobierno de la Junta ha acordado este lunes el cierre del interior de la hostelería desde mañana en otras seis localidades donde el índice de casos de coronavirus supera los 150 por cada 100.000 habitantes. Se trata de León capital y Valverde de la Virgen, en la provincia leonesa; Villamayor (Salamanca) e Íscar, La Cistérniga y Medina del Campo (Valladolid), mientras que decaen estas restricciones en Arévalo (Ávila); Briviesca (Burgos); Ponferrada (León); Cervera de Pisuerga (Palencia): Salamanca y Béjar, en la provincia salmantina y Valladolid y Olmedo, en la vallisoletana.

Tras esta actualización, son 31 los municipios de Castilla y León con un régimen excepcional preventivo: Arenas de San Pedro y Las Navas del Marqués (Ávila); Burgos, Alfoz de Quintanadueñas, Medina de Pomar y Miranda de Ebro (Burgos); León, Bembibre, San Andrés del Rabanedo, Valverde de la Virgen y Villablino (León); Aguilar de Campoo y Guardo (Palencia); Ciudad Rodrigo, Santa Marta de Tormes, Villamayor y Villares de la Reina (Salamanca); Segovia, Cantalejo, El Real Sitio de San Ildefonso y Palazuelos de Eresma (Segovia); Soria y Almazán (Soria); y Aldeamayor de San Martín, Íscar, La Cistérniga, Laguna de Duero, Medina del Campo, Peñafiel y Simancas (Valladolid); y Benavente (Zamora).

El Acuerdo por el que se adoptan las medidas ahora aprobadas tendrá vigencia, una vez sea publicado en el BOCyL, a partir de las 00.00 horas de mañana martes, 4 de mayo e, inicialmente, hasta el 17 del mismo mes inclusive, siendo actualizado cada siete días.

En su comparecencia ante los medios, Verónica Casado ha indicado que en Castilla y León aún no se está registrando un "descenso significativo" de casos, por lo que la Comunidad mantiene el estado de alerta, siendo el riesgo "muy alto" en las provincias de Burgos (309,24 casos por cada 100.000 habitantes) y Segovia, aunque "ambas están bajando (su incidencia), especialmente Segovia", ha reconocido la consejera de Sanidad.

No descarta nuevas medidas. A preguntas de Diario de Burgos sobre la situación particular de la capital burgalesa -donde no se baja de los 150 casos desde verano (379,21 este lunes)- Casado ha admitido que la incidencia "está bajando, pero no a la velocidad que nos gustaría", algo que "nos preocupa, y más ahora si decae el estado de alarma". La consejera no ha descartado acordar nuevas medidas para nuestro territorio en el próximo Consejo de Gobierno, aunque ha incidido en la necesidad de avanzar en la vacunación e incluso en la realización de posibles cribados masivos "si se alcanzan ciertos niveles, aunque ahora mismo no está en cifras de hacerlo".

A propósito de la vacunación, además, Casado ha destacado que "en abril ha avanzado a un ritmo espectacular" en Castilla y León y desea que en mayo sea "igual o mejor".

Tras el Consejo de Gobierno extraordinario de este lunes, la responsable de Sanidad también ha reiterado su preocupación por el posible decaimiento el próximo 9 de mayo del toque de queda que actualmente permite a las Comunidades Autónomas adoptar una serie de restricciones con el amparo de un marco legal. "Nos ha costado mucho llegar hasta aquí. Hemos conseguido una disminución importante, pero en un momento en el que la situacion epidemiológica y sanitaria no es buena, cambiar el marco legal a mí me preocupa", ha reconocido Casado, que espera que "haya un entorno que nos permita tomar decisiones fáciles o más rápidas, pero no sé muy bien qué es lo que pasará".

Respecto a las variantes del coronavirus que circulan, a Casado le "preocupa" la india, aunque ha asegurado que "en Castilla y León no tenemos constancia de ningún caso de esta variante en estos momentos", mientras que la británica "continúa siendo la predominante".