Y a ti, ¿qué libro te espera en la mesilla?

Del Ikea, heredada de la abuela, rescatada del desván de la casa del pueblo, restaurada por un tío recién jubilado, regalo de boda o de diseño. Cada mesilla es una historia. Su tamaño, forma y materiales hablan de su dueño. También dice mucho lo que se deja encima de ella. La curiosidad mata al gato y no está dispuesto a arriesgar tanto. Intimidades, las justas. Pero, juguetón, sus bigotes sí asoman por las alcobas para descubrir en este Día Internacional del Libro qué leen nueve personajes de distintos ámbitos de la sociedad burgalesa.

Se prestan la directora del Orfeón Burgalés, Marta Pilar Hernando, que atiende el teléfono desde Madrid; el gerente de la Asociación Síndrome de Down Burgos, Luis Mayoral, aunque la llamada no la recibe de madrugada, su hora favorita para abandonarse a este confesable pecado; el artista ribereño Rufo Criado, pillado en el estudio, en plena faena, y por los pelos sin un poemario entre las manos; la presidenta de la Asociación de Sumilleres de Burgos, Alba Nelly Rosso, que, cosas de la pandemia, cada vez dedica más horas a los libros que al vino; la decana de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Burgos, María Ángeles Martínez, que a diario debe contenerse para no abandonarse a este placer porque el deber obliga y odia dejar las historias a medias; la joven ilustradora María Bravo, cliente habitual de las secciones infantiles de librerías y bibliotecas; la directora del centro penitenciario, Elena Ramos, que gusta de compartir bocadillos con su hija; la abadesa presidenta de la Congregación Cisterciense de San Bernardo, Angelines de Frutos, que da envidia con sus paseos librescos por la huerta de Las Huelgas; y el capitán del San Pablo, Vítor Benite, que vuela más alto cuando se agarra a un libro.

Desvelan qué leen en este momento, si los tienen literalmente en la mesilla o no, su momento ideal para entregarse a la lectura, qué títulos calientan para salir...

Marta Pilar Hernando (directora del Orfeón): «Devoré todo lo de Harry Potter en mi adolescencia y me enganché a la lectura»

Luis Mayoral (gerente de Down Burgos): «Leo de madrugada, necesito estar concentrado y nadie molesta a esas horas»

Rufo Criado (artista): «Es una necesidad, como disfrute y reflexión, y muy buena compañía»

Alba Nelly Rosso (sumiller): «El papel me mete más en la historia y me gusta el olor, sobre todo de los viejos»

María Ángeles Martínez (decana de la Facultad de Ciencias de la Salud): «Hasta que no los he leído, no los guardo en la estantería, para que no se me olviden»

María Bravo (ilustradora): «Los que más consumo son infantiles ilustrados y, aunque menos, novela gráfica»

Elena Ramos (directora de la Prisión): «Soy de las que siempre tiene algunos al lado de la cama y un lápiz para subrayar»

Angelines de Frutos (religiosa de Las Huelgas): «Los cojo en algún rato libre en el despacho o los domingos mientras paseo por la huerta»

Vítor Benite (capitán del San Pablo): «Me los llevo a los viajes; antes veía películas y series y sentía que perdía el tiempo»

