Gayo mira a 2025 para culminar la cobertura de ultra banda

El presidente de Telefónica España, Emilio Gayo, se comprometió hoy en Burgos a cerrar el mapa de cobertura de ultra anda ancha en Castilla y León en 2025, apoyando así el objetivo del Ejecutivo autonómico de ofrecer 100 megas o más a todos los castellanoleoneses en dicha fecha. Para ello, el presidente de Telefónica anunció que se seguirá desplegando fibra óptica y 5G, una tecnología que será clave para la digitalización del sector industrial al permitir latencias cero y un mayor ancho de banda móvil posibilitando mejoras diferenciales en la calidad de los procesos productivos.

En este sentido, indicó que Telefónica ha invertido en los últimos cinco años 400 millones de euros en Castilla y León en conectividad. “Hay 1,5 millones de personas de Castilla y León que disfrutan de los servicios de Telefónica”, dijo, al tiempo que subrayó: “Abrimos esa posibilidad y lo abrimos más” para realizar el anuncio de su compromiso de cerrar en 2025 el mapa de cobertura de ultra banda ancha en Castilla y León. “Todos los ciudadanos, todas las empresas de Castilla y León, tendrán acceso a esa ultra banda, ya sea por la fibra ya sea con el 5G”. “En 2025 Telefónica cumple 100 años y quiere pasar del cobre a la ultra banda ancha de máxima velocidad”, exclamó.

Gayo, quien inauguró hoy en Burgos junto con el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y el alcalde, Daniel de la Rosa, la Jornada ‘Castilla y León: Industria 4.0, Clave para la Competitividad’, organizada por la compañía en el Fórum Evolución, se comprometió a intensificar el apoyo de Telefónica al sector industrial regional en los cuatro habilitadores que se consideran “básicos” para su digitalización: la conectividad, las plataformas de procesamiento de datos, las tecnologías como Big Data o IA y la Seguridad Industrial.

En conectividad, indicó, se reforzarán las redes IOT (Internet de las Cosas) y el 4G/5G industriales. En este sentido, Castilla y León fue la primera región en la que Telefónica desplegó de la red móvil NB-IOT (red específica de Internet de las Cosas), vinculando dicho despliegue al proyecto Castilla y León Territorio Rural Inteligente. En la actualidad, dicha red ya está “encendida” en las nueve capitales de provincia. También Telefónica ha sido pionera en ofrecer redes privadas 4G/5G en plantas o fábricas industriales y pilotos 5G.

Además, Telefónica ofrecerá a las industrias de la Comunidad las mejores plataformas de procesamiento de datos para que, además de extraerlos de forma fácil y flexible, puedan aplicarlos al negocio. El presidente de Telefónica de España aseguró que se seguirá apostando por la innovación “hecha desde Castilla y León” en tecnologías clave para la industria como Big Data o IA y en Ciberseguridad Industrial, a través de dos Centros estratégicos que la compañía tiene en la Comunidad: el Centro de Telefónica I+D de Boecillo (Valladolid) y el Centro de Ciberseguridad en Industria 4.0, C4IN, de Telefónica Tech en León. La compañía ofrece también servicios para el control de la eficiencia energética e, incluso, el autoconsumo en las fábricas.

Transformación digital. Durante su intervención, gallo reflexionó sobre la tecnología, sobre la transformación digital y sobre la industria 4.0 y subrayó que “para reflexionar sobre ello es bueno partir desde el punto de partida donde estamos respecto a la transformación digital”. Así, relató que esta transformación digital tiene que ver “fundamentalmente con que nunca antes en la historia se había producido tal acumulación de tecnología en tan poco espacio de tiempo”.

En este punto, quiso realizar un inciso para referirse a que “si tenemos que sacar algo que podemos considerar positivo del COVID-19 ha sido que ha ayudado y ha acelerado el que las personas y las empresas entren el mundo de la transformación digital mucho más que antes”. “Pensar que en este país, por ejemplo, la educación digital se ha multiplicado por siete y las videoconferencias por seis, así como el teletrabajo ha crecido más de un 80 por ciento”, apuntó.

Por ello, se refirió a que durante la pandemia hemos ido más conscientes que nunca de la existencia del incremento de la conectividad. “Pensar que los tráficos se dispararon de manera exponencial, de golpe”, dijo, al tiempo que remarcó que “vivimos momentos en que los tráficos de vídeo, por ejemplo, la semana posterior al inicio del estado de alarma crecieron más del 50 por ciento”.

“Las redes no se diseñan pensando que vas a tener una subida de un 50 por ciento casi de la noche a la mañana”, relató, y agregó que “sin embargo, las redes de este país aguantaron y aguantaron bien”. “Prácticamente este fue el único país de Europa que no tuvo que adaptar sus redes o no tuvo que dar los servicios para que las redes aguantaran”, reveló, ya que “en la mayoría de los países, por ejemplo, tuvieron que pedir a Netflix o a Disney que bajarán la calidad con la que entraba en su vídeo en esos países porque las redes no lo soportaban y en España no fue necesario”.

Por ello, afirmó que “eso salgo relevante” y que “la conectividad es la base de esa transformación digital”, así como que “la transformación digital va a ser el driver de la recuperación económica”. “La conectividad y la transformación digital lo va a hacer posible y además en un momento que confluyen varios elementos: por un lado, está conectividad pero también la llegada del 5G y, por supuesto, la llegada de los fondos cuya utilización correcta puede suponer un antes y un después de la economía en este país”, manifestó.

“Momento histórico por el 5G y los Fondos Europeos”. Telefónica quiere ayudar al sector “a aprovechar el momento histórico que vivimos por la confluencia de factores como la llegada del 5G y de Fondos Europeos”. La llegada de la quinta generación móvil impulsará nuevas tecnologías (cloud, Edge, IA, IOT, Blockchain, etcétera) que habilitarán modelos productivos más eficientes y flexibles, sobre todo, en la industria.

Por su parte, la movilización de grandes recursos europeos impulsará la transición digital y energética en sectores industriales clave para Castilla y León. La situación de liderazgo mundial de España en infraestructuras como la fibra óptica y la conectividad móvil permitirá poder aprovechar al máximo esta oportunidad.

Para ello el presidente de la compañía llamó a abordar “unidos” los retos a los que se enfrentan el sector en Castilla y León y que se centran en la capacitación de los trabajadores en competencias digitales ('reskilling') y en la incorporación de nuevos profesionales con nuevos 'skills'. Otro elemento clave será la Ciberseguridad, que permita que procesos y datos estén protegidos y sean seguros y avanzar en Innovación, desarrollando más casos de uso que permitan a las empresas regionales avanzar en la integración de estas nuevas tecnologías en los procesos productivos.