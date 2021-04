Félix Sancho: «Estamos preparados para acoger público»

El Gobierno de España y el Consejo Superior de Deportes han dado luz verde para que pueda regresar el público a los estadios de Primera y Segunda División de fútbol y a los pabellones de la Liga Endesa de baloncesto a partir del 8 de mayo. Todavía falta que el Ministerio de Sanidad dé el visto bueno, pero todo parece indicar que la afición podrá disfrutar en las gradas del tramo final de la temporada.

Esta medida afecta directamente al San Pablo, que no podrá meter gente mañana ante el Real Betis, pero sí abriría las puertas del Coliseum el 16 de mayo para recibir al Monbus Obradoiro en el último partido de la campaña y también en un hipotético encuentro del play off por el título. «Estos dos partidos no nos arreglan nada, pero es una ventana de luz hacia el futuro», dijo ayer un esperanzado Félix Sancho, presidente del club. «Invita a pensar que el curso que viene tendremos público», añadió.

De momento, la ACB no les ha comunicado nada a los clubes, así que se mantienen a la espera de que lo confirme Sanidad y se aclaren algunos aspectos como el aforo (...).

(Más información, en la edición impresa de Diario de Burgos o aquí)