Marc Márquez, en línea ascendente

Marc Márquez (Repsol Honda), que regresó a la competición en Portimao, afronta el fin de semana de vuelta al circuito Ángel Nieto de Jerez, escenario del Gran Premio de España de MotoGP «emocionado», aunque recalcó que lo importante es «seguir mejorando». «¡Por supuesto que estoy emocionado de volver a montarme en la moto! Nos planteamos Jerez de la misma forma que Portimao; estamos para seguir mejorando paso a paso y hacer el mejor trabajo. Mi recuperación continúa y lo importante es que sigamos mejorando nuestra consistencia», señaló.

«Volvemos al ritmo de las carreras; después de una semana productiva regresamos a la pista si bien he continuado trabajando en mi programa de recuperación para asegurarme que mi condición física mejora y, siguiendo los consejos de los médicos, no me he subido a una moto desde Portugal», reconoció el de Cervera, que lamentó que no haya público.

Su nuevo compañero de equipo Pol Espargaró explicó: «Jerez es un circuito que conocemos muy bien, pero será mi primera vez allí con la Repsol Honda», recordó.