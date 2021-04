La actividad "más acuciante" de San Juan de Dios, al HUBU

Para la Consejería de Sanidad no parece haber vuelta atrás en su decisión de rescindir el convenio de vinculación especial que mantiene con el hospital San Juan de Dios de Burgos. Así se deduce de las palabras pronunciadas por la responsable de esta Cartera, Verónica Casado, durante su comparecencia en la Comisión de Sanidad de las Cortes, donde dejó claro que la intención de la Junta es romper el acuerdo y trasladar esos servicios al HUBU y al Divino Valles.

Casado reiteró que «la actividad más acuciante» de San Juan de Dios se puede asumir en el Hospital Universitario, empleando para ello la planta H-7, «como una situación de contingencia a corto plazo». Más allá de esta provisionalidad, la idea de la Consejería de Sanidad es «desarrollar un plan importante de hospitalizaciones de media estancia de los cuidados paliativos». Y es aquí donde entraría en escena el hospital Divino Valles que, según la consejera, necesita ser aclimatado para permitir su uso para estos fines. «Queremos que la sanidad pública dé una respuesta a esta situación», subrayó.

Una vez más, la responsable del área sanitaria aseguró que en los últimos años el hospital San Juan de Dios no estaba cumpliendo los acuerdos pactados con Sacyl tanto en volumen de pacientes como de la actividad quirúrgica concertada. Una situación -aclaró- que han venido reflejando los informes elaborados por los técnicos del HUBU y de la Consejería, que han sido «claros y contundentes». «Los costes de este convenio no corresponden al servicio que se da.

Somos responsables de gestionar de forma adecuada el presupuesto público y destinar los recursos a la mayor eficiencia», explicó. Además, manifestó que desde Sacyl no pueden forzar a los profesionales del HUBUa derivar pacientes al edificio del paseo de la Isla ni a los propios usuarios si éstos indicar de manera explícita que no desean ser intervenidos en esas instalaciones.

Verónica Casado reconoció, por último, que la Gerencia regional de Salud está en conversaciones con la dirección de San Juan de Dios para intentar resolver el acuerdo y que las negociaciones siguen su curso.

críticas del psoe. Durante la comparecencia en las Cortes, el portavoz del PSOE en Sanidad, Jesús Puente, consideró que la alternativa que presenta la Junta, a corto plazo, de utilizar la planta H-7 del Hospital Universitario de Burgos es «claramente insuficiente». Puente aseguró que se necesitan al menos «80 camas para cubrir estas necesidades, y con una planta no es suficiente». La Junta no puede criticar que San Juan de Dios no cumple con el convenio -comentó- y que su solución «no garantice el cuidado de los pacientes». El procurador socialista sigue viendo la decisión precipitada e instó al Gobierno autonómico a tomar decisiones «pensando en los pacientes y en su mejor cuidado, porque de otra manera el riesgo de abandonar a estas personas sigue siendo muy alto».