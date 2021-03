Vuela alto, Álex

Teresa, la madre de Alejandro Pérez Ortega, tiene unos ojos azulísimos, la voz muy dulce y el hablar pausado. Enseguida se adivina en ella esa mezcla de tristeza, alivio, shock, dolor y tranquilidad que da el haber perdido a un ser querido después de haberle procurado muchísimos años de cuidados absolutos y haber sido testigo de un impresionante deterioro. «Yo estaba preparada para la muerte de mi hijo y me encuentro tranquila. Él era muy valiente y siempre llevó con mucho coraje lo que le estaba ocurriendo pero en los últimos años flojeó. Estaba ya muy cansado de luchar contra los elementos y en varias ocasiones me pidió que le ayudara a terminar, a veces a gritos, algo que yo entendía perfectamente que hiciera pero que nunca jamás se me pasó por la cabeza».

La evolución de la ataxia de Friedreich que padecía Álex y que en los últimos años, además de sin movilidad y coordinación, le había dejado sin apenas vista y oído, terminó con su vida el pasado 7 de marzo en el centro de referencia estatal para personas con discapacidad física severa de San Andrés del Rabanedo (León), donde estuvo los últimos años. «Es que ya no podíamos ayudarle su padre y yo y el deterioro había avanzado mucho. Al principio iba y venía al centro donde pasaba temporadas pero en los últimos tiempos ya se quedó permanentemente allí». Cuenta Teresa que su hijo dejó muy claras a la familia las instrucciones de lo que debían hacer a partir del momento de su fallecimiento y así se han cumplido. Porque si su cuerpo fue sufriendo cada vez más los rigores de la patología que padecía, su cabeza nunca dejó de estar lúcida.

«Álex era sincero y legal, muy valiente y asumió con una gran madurez el diagnóstico, que le hicieron con solo nueve años», recuerda su madre. La ataxia de Friedreich es una patología muy minoritaria que daña el sistema nervioso, afecta la médula espinal y a los nervios que controlan los movimientos de los músculos de los brazos y las piernas. Otros de sus síntomas son la dificultad para caminar, debilidad muscular, problemas para hablar, movimientos involuntarios de los ojos y escoliosis (curvatura de la columna vertebral). Prácticamente todas las personas que la sufren padecen cardiopatías y Alejandro no fue una excepción y en su caso, además, se le diagnosticó bien pronto una diabetes. En definitiva, el suyo era un cuerpo acribillado que incluía una mente extremadamente lúcida.

Teresa recuerda las múltiples veces que le tuvo que acompañar al Hospital Ramón y Cajal de Madrid y la permanente pelea que tuvo como madre con médicos (unos más amables y empáticos que otros)e instituciones educativas para que la vida de Álex fuera lo más cómoda posible. «Estudió en Jesuitas, donde le habilitaron una rampa y donde siempre le cuidaron muchísimo, tanto profesores como alumnos, hizo muy buenos amigos, y luego en la universidad luché mucho para que hubiera un ascensor».

Porque Alejandro Pérez Ortega fue uno de los primeros graduados de la Universidad de Burgos con una discapacidad severa. Lo hizo en Químicas aunque su ilusión era haber estudiado Biología en Salamanca. No pudo ser. Su enfermedad le impedía ser independiente, como le recordaba su madre ante su insistencia de intentar una vida lejos de casa. Pero se adaptó y estudió y se licenció y pasó los cursos de doctorado e hizo la tesina. Una fuerza de voluntad a prueba de bombas y una ansia de saber que no terminaba nunca.

«En clase tomaba apuntes, muy despacio, con claves y símbolos que le permitían anotar lo más relevante a pesar de la dificultad de las materias y al ritmo que le permitía su escasa movilidad. El resto lo compensaba con su memoria prodigiosa y con la ingente cantidad de recursos que le proporcionaba ser un ávido lector de todo tipo de materias, desde la propia química, física, biología o matemáticas, hasta filosofía, historia o montones de novelas antiguas, modernas, de ciencia ficción, clásicos… que le hacían tener argumentos más que de sobra para retar a profesores o compañeros y salir siempre airoso de los debates, fueran del tema que fueran», recuerda Fran, uno de sus mejores amigos desde el colegio y con el que nunca perdió el contacto.

De su solvencia intelectual, su carácter indómito y su ácida crítica a la sociedad dio buena prueba en una entrevista que concedió a este periódico en el año 2004, mucho antes de que las enfermedades raras ocuparan el espacio que ahora tienen en los medios de comunicación y de que en Burgos se inaugurara un centro estatal de referencia. «Es tremendo lo de la falta de recursos para la investigación, que a unos pocos nos condenen a muerte, precisamente por eso, por ser unos pocos... Y que la gente prefiera ver a Beckham... eso ya me asquea», decía en relación a la falta de proyectos científicos encaminados a curar o a, al menos, aliviar, las enfermedades raras debido a su poca rentabilidad económica para las farmacéuticas. En este sentido, ardía de indignación cuando explicaba la historia del IGF-1, una sustancia que el CSIC había probado con éxito en ratas (los animales recuperaban por completo y de forma estable su coordinación motora) pero que a ningún laboratorio le ha pareció interesante iniciar un estudio clínico con ella.

En 1999 llegó internet a su vida y la mejoró extraordinariamente. Fue la primera vez que conoció a otras personas con su mismo diagnóstico y frente a la pantalla del ordenador se entretuvo, hizo amigos y hasta se enamoró mientras la enfermedad avanzaba: «Desde que tengo esta herramienta, aquí vivo y siento». Por aquel entonces, Álex se tomaba la vida con mucho sentido del humor: «Qué remedio, si me amargo lo tengo jodido», dijo en este periódico.

Teresa insiste en que Álex también tuvo momentos felices: «Recuerdo una vez que los amigos quisieron llevarle de acampada. Yo me moría de miedo pero al final accedí, y se lo pasaron bomba aunque se cayeron al río y les pasaron un montón de cosas pero se rieron muchísimo». Y así es como quiere recordarle su madre, Teresa, lleno de risas, ironía, valentía y felicidad. Vuela alto, Álex.