Cs demanda al PSOE que se cumpla el pacto antitransfuguismo

El Grupo de Ciudadanos en las Cortes demandó hoy “el cumplimiento estricto” del pacto antitransfuguismo de respeto a la voluntad expresada en las urnas y su traslado a las instituciones y también que los grupos políticos no sufrirán menoscabo de sus derechos por la pérdida de alguno de sus miembros por tránsfuguismo.

Después de que esta mañana el Grupo Socialista haya exigido que se ajuste en las comisiones de las Cortes la pérdida de la mayoría sufrida por PP y Cs por la marcha de María Montero, la formación naranja, igual que poco antes el PP, respondió, ante una valoración pedida por Ical, con el cumplimiento del Pacto por la Estabilidad Institucional. Acuerdo sobre un código de Conducta Política en Relación con el Transfuguismo en las Instituciones Democráticas.

En tal sentido, explica que la posición fue consensuada políticamente en la sesión de la Comisión de Seguimiento del Pacto Contra el Transfuguismo, del 21 de septiembre de 2020. A ello, añade el Texto integrado debatido en sesión de 3 de noviembre de 2020 y aprobado en sesión del 11 de noviembre de 2020.

Así, señala que, en dicho texto, se recoge que las formaciones políticas se comprometieron al respeto a la voluntad de la ciudadanía expresada en los diferentes procesos electorales y, como deber derivado de ella, con el ejercicio de la lealtad política en las instituciones resultantes de las mismas.

En concreto, apunta Cs al punto 2.2 en el que se establece: “El refuerzo del criterio de que la persona tránsfuga no reciba privilegios ni premios por quebrar la voluntad popular. Las personas no adscritas no disfrutarán de los derechos económicos y administrativos que les corresponden a los grupos políticos, ni sus integrantes, limitándose sus derechos políticos al mínimo exigido constitucionalmente”.

Por tanto, “los grupos políticos no sufrirán menoscabo de dichos derechos por la pérdida de integrantes por transfuguismo, manteniendo, a efectos de su determinación, los correspondientes a su resultado electoral”, concluye.