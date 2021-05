Se suceden los fuegos provocados en Briviesca

El teléfono del parque de bomberos de Briviesca está que ‘echa humo’ por la cantidad de sucesos ocurridos en la ciudad en las últimas semanas. En cuestión de diez días, los profesionales han sofocado 8 incendios provocados tanto en casas, parques, enseres o contenedores. «Actuaciones que se pueden evitar si la ciudadanía se conciencia de que hay que preservar el entorno que nos rodea», declaran los profesionales.

La llegado del mes de mayo trae consigo las pelusas blancas que sueltan los chopos, un combustible altamente inflamable, que se acumula en el suelo formando grandes capas de ‘algodón’. Ayer por la mañana, recibieron otro aviso y los bomberos tuvieron que volver a sofocar un nuevo fuego, en esta ocasión en el parque de la Magdalena. «Sabemos que las combustiones se tratan de gamberradas, pero son peligrosas. Las pelusas arden como la pólvora y en cuestión de segundos el incendio se propaga varios metros», afirma Jesús Losúa, el responsable del parque de bomberos briviescano.

Por otro lado, estos trabajos suponen un coste extra para el Ayuntamiento, porque es necesario reforzar el servicio. Losúa considera muy importante concienciar a la juventud del peligro al que se enfrentan las personas al realizar este tipo de acciones, ya que en poquísimo tiempo, la combustión alcanza plantas y setos y se vuelve incontrolable.

No obstante, los actos vandálicos de algunos ciudadanos no se quedan en prender las nombradas pelusas. La tarde del pasado miércoles recibieron una alerta de humo, que procedía del antiguo edificio donde se ubicaba la confitería La Tere, junto al restaurante El Vallés. El inmueble lleva años en desuso y los jóvenes aprovechan el espacio para pasar el rato. Un despiste provocó que parte de la entrada de la casa quedará totalmente calcinada. No hubo que lamentar daños personales pero lo que fue algo menor podía haber terminado en tragedia, ya que el interior del inmueble está lleno de papeles, cartones y demás elementos que arden con facilidad. Uno de los bomberos que acudió a lugar de los hechos intentó a acceder al sótano para comprobar que no había nadie y se le hundieron las escaleras. Después de lo acontecido, los propietarios de la casa optaron por tapiar las entradas para evitar que la gente continúe entrando.

A esto hay que añadir la quema de varios contenedores y enseres aprovechando las madrugadas y la falta de efectivos de vigilancia. Los bomberos recuerdan las dificultades a las que se enfrentaron en marzo al sofocar un fuego provocado en el tejado de tres chalets ubicados en el polígono industrial, que quedaron calcinados.