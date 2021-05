La campaña de apoyo al comercio mueve en Oña 300.000 euros

La segunda campaña de apoyo al comercio local del municipio de Oña ha movido en los negocios de la villa y de sus pedanía en torno a 300.000 euros en los meses de marzo y abril. A esta nueva iniciativa se adhirieron, además de los empresarios que ya participaron en la primera, los bares, restaurantes, casas rurales y alojamientos turísticos.

La buena acogida tanto de los empresarios como de los clientes ha provocado que los miembros del equipo de gobierno comiencen a diseñar una tercera campaña «más potente» de cara a los meses de verano. Para ello estudian «ampliar los premios», aunque por el momento no pueden adelantar más información.

Según los datos aportados por el Ayuntamiento, aproximadamente entraron en el sorteo de tres boletos de 300 euros cada uno para consumir en los locales 32.000 papeletas con un valor de 10 euros cada una. Si bien, algunos de los comerciantes reconocen que también han entregado vales a personas que «no alcanzaban a gastar 10 euros o han dado dos o tres sin llegar a superar un importe de 20 o 30».

Desde el equipo de gobierno tuvieron en cuenta las restricciones existentes por aquellas fechas por lo que son conscientes de que el impulso a la economía no ha resultado tan «llamativo» como el verano pasado. No obstante, el concejal Juan Arnaiz declara que ha salido «bastante bien» al entrar a formar parte del listado 14 empresas más. Afirma también que por parte del Consistorio «estamos contentos con la repercusión que está teniendo según nos transmiten los propios participantes ya que no les supone coste alguno y favorece sus ventas».

La actividad, consensuada y desarrollada con los establecimientos, pretende concienciar a los vecinos y visitantes de la importancia que este sector tiene en la vida diaria del municipio. «Durante el período de confinamiento domiciliario, el comercio de proximidad jugó un papel primordial garantizando el suministro en todo momento. Con esto queremos que la gente aprecia su importancia», expone el edil.

En términos generales y a la conclusión a la que ha llegado la mayoría de los dueños de negocios es que la iniciativa de apoyo resulta beneficiosa para todos. «Llevar a cabo ideas que aporten es bueno para nuestra economía, declara Isabel Gómez de la Majada de Barcina. Sin embargo, los encargados de gestionar los negocios de hostelería, como las casa rurales o los bares, apoyan la campaña pero consideran que «no es realmente eficaz» para ellos. Fernando Duque, alcalde de Terminón y propietario del Hotel Rural Puerta de Caderechas, cree que la iniciativa «está bien para hacer promoción pero no para paliar los efectos negativos de la pandemia. Nos hubiesen venido mejor ayudas directas del Ayuntamiento», sostiene. Jesús María, del bar Deportivo de la villa condal, asegura que la entrega de papeletas está «más enfocada al comercio, ya que en barra la gente no suele pagar rondas superiores a los 10 euros», cantidad que había que gastar para recibir como mínimo un boleto.