¿Se puede ir elegante con chándal? Paula Echevarría dice sí

Combinar un chándal con una americana puede ser algo imposible, pero lo cierto es que Paula Echevarría nos ha hecho ver esta combinación como algo de lo más elegante, cómodo y sencillo que hemos visto en los últimos tiempos. La influencer, que está a punto de caramelo para tener entre sus brazos a su segundo hijo, ha colgado en su perfil de Instagram una imagen en la que muestra el look tan deportiva, pero a la vez elegante, con el que se ha lucido hoy jueves.

Como podemos ver en la imagen: pantalón y sudadera color nude conjuntado con una americana beige con estampado de cuadros y doble botonadura que nos ha dejado alucinados. Para añadir un toque más sofisticado, la actriz se ha colocado una gorra de color caqui y unas deportivas... ¡fantástico!

No cabe duda de que Paula se ha convertido en una de las influencers más demandas en los últimos tiempos y es que a pesar de su vida tan ajetreada, la actriz demuestra cada día tener un gusto exquisito por la moda y sobre todo por las tendencias... aunque no sigue prototipos, es una de las mujeres más buscadas en redes sociales para seguir todos sus looks.