"Jugaremos los mismos que ante el Unicaja"

El San Pablo se enfrentará al Igokea mañana en el Coliseum con las bajas de Omar Cook y Miquel Salvó. Así lo ha confirmado esta tarde Joan Peñarroya, técnico azulón, quien ha dicho que jugarán "los mismos que ante el Unicaja". Eso sí, ha dejado abierta la posibilidad de incorporar al canterano Ángel Infante en vez de Alberto Alonso.

Con esos efectivos, el conjunto burgalés tratará de sellar el pase a la Final Eight frente al equipo bosnio, que está obligado a ganar los dos encuentros. "En el caso de conseguir la victoria mañana, nos daría la tranquilidad de tener la clasificación para la Final Eight. Con todo el control de cargas físicas, nos iría muy bien no tener que esperar para lograr ese triunfo", ha explicado Peñarroya, quien espera "un rival de buen nivel".