La pandemia corta las alas de La Paloma

Podría decirse que allí, en la altura, extendiendo su mirada pétrea, la efigie de la Virgen no sale de su asombro: ¿cómo es posible que la calle más céntrica de la ciudad, hervidero vital, arteria bulliciosa, quintaesencia del Burgos histórico muestra ese aspecto de decrepitud y desolación? Por la vieja rúa, otrora llamada Cerrajería yEspadería, sigue discurriendo la vida, pero su latido es mínimo. No en vano, hasta once locales comerciales se encuentran en la actualidad cerrados a cal y canto. En unos hay carteles que anuncian su disponibilidad; en otros, que se traspasa o se alquila. Pero esos carteles, así como el mismo aspecto de los locales, languidecen.Sin noticias. Sin esperanza de revitalización.Son apenas doscientos pasos de una calle que lame la piel de la Catedral. Un lugar estratégico. ¿Cómo es posible que haya tantos locales cerrados?

Los comerciantes del entorno encuentran un solo culpable. Que no es -como pudiera pensarse dada su privilegiada ubicación- el precio del metro cuadrado o un alquiler leonino. No. La causa, aseguran, hay que buscarla en cuanto sucedió hace algo menos de un año, cuando la vida se detuvo para cambiar el paso de esta malhadada humanidad. La explicación es la pandemia, que ha impedido en estos últimos meses que por la calle de La Paloma hayan transitado masivamente quienes son considerados el oxígeno y sostén de la misma: turistas y peregrinos, que constituyen el más alto porcentaje de quienes consumen y gastan en sus negocios.

(Más información, en la edición de papel de hoy de Diario de Burgos)