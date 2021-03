UCCL denuncia otros 3 ataques de lobo a ganado de la Sierra

El sindicato UCCL insiste en denunciar la difícil convivencia del lobo con la ganadería extensiva en la sierra de la Demanda, donde en la última semana se han registrado otros 3 ataques atribuidos a este animal, en Barbadillo delPez, Huerta de Abajo y la localidad riojana de Canales de la Sierra. La Unión de Campesinos se opone a que se prohíba la caza de esta especie y exige a la Junta de Castilla y León que se haga cargo de todos los daños que ocasiona en la comunidad, «se produzcan donde se produzcan».

En este sentido, Alejandro Hernaiz se sabe «privilegiado», pues al encontrarse dentro del territorio de la Reserva Regional Sierra de la Demanda sí tiene derecho a indemnización por las cabezas muertas. De momento, el ataque del domingo le ha dejado dos ovejas muertas, dos corderitos a punto de fallecer, un carnero herido y varias reses desaparecidas, entre ellas una muy peculiar, negra y blanca, a las que sigue buscando. «A veces se esconden debajo de una zarza o se despeñan en la huida», explica para recalcar que las heridas, los abortos y el estrés que sufren no tienen compensación.

Este ganadero de Huerta de Abajo, con unas 1.000 cabezas de lanar, tenía al rebaño divido en dos atajos y a los mastines con uno de ellos. Los lobos atacaron al otro. Hernaiz cree que se puede tratar de una hembra con algún cachorro que está aprendiendo, puesto que no ha sido muy certero y eficaz en su propósito de matar, y calcula que por su comarca transitan «media docena» de estos carnívoros. «Verle no le he visto nunca pero cada vez se vuelven más frecuentes sus apariciones en la sierra», dice.

Paisaje tras el ataque en Huerta de Abajo. - Foto: DB

Este año «estaba hasta contento porque solo me había matado 3 o 4 ovejas, frente a la treintena del año pasado», lo que le obligó a unificarlas en un solo atajo, con la dificultad que conlleva, y asegura que cerrar a las ovejas por la noche no garantiza nada. «También he tenido ataques a mediodía», subraya.

«Es muy fácil hablar desde el sillón de casa», apunta en referencia a las asociaciones de defensa del lobo que recriminan a los ganaderos su oposición a esta especie y les echan en cara las subvenciones que perciben. «Recibimos ayudas porque los precios de venta nuestros son a pérdidas», recalca para añadir que «no es oro todo lo que reluce. Yo puedo figurar en la lista como perceptor de 50.000 euros en 5 años pero en realidad ese dinero es para una empresa que realiza desbroces y otros trabajos», explica.

«Exigir al ganadero asumir todos esos costes además de prohibir la caza de esta especie que no está en peligro no es legítimo por parte de la sociedad», recalca UCCL.