Se prolonga el contrato de la ORA tres días antes de vencer

El Ayuntamiento de Aranda de Duero aprobó ayer en el pleno ordinario de octubre la continuidad del contrato relativo al funcionamiento, gestión y mantenimiento del estacionamiento regulado (ORA). La medida, que salió adelante 'in extremis', a sólo tres días de que venza el convenio, contó con los votos a favor de Partido Popular, Ciudadanos, Vox y el concejal independiente Vicente Holgueras; ocho en contra (PSOE, Podemos e Izquierda Unida) y las dos abstenciones de los ediles no adscritos, Mar Alcalde y Sergio Ortega.

El concejal de Contratación del Consistorio arandino, Francisco Martín Hontoria, admitió que la tramitación "no está siendo todo lo rápida que sería deseable", pero defendió que "tampoco hay problema por mantener un servicio que está funcionando". En cualquier caso, aseguró que la continuidad de este contrato "va a ser por breve plazo".

Un argumento que no convenció a parte de la oposición. Desde las filas socialistas, su portavoz, Ildefonso Sanz, criticó la falta de previsión del equipo de gobierno y aseguró que "no puede ser que todo, todo, todo se les caduque". Con su 'no', el PSOE quiso reflejar también una protesta frente al hecho de que el concejal de Seguridad Ciudadana no haya convocado una comisión para tratar este asunto.

Por su parte, la concejala de Podemos Mari Ángeles Pizarro advirtió que el contrato de la ORA ya tiene sus tres años agotados (dos más otro de prórroga) y criticó que se plantee su continuidad "in extremis" ya que "los contratos cumplen y nadie se preocupa". Mientras, la portavoz de Izquierda Unida, Vanesa González, lamentó que estas situaciones "se dan cada dos por tres en el Ayuntamiento, no se sabe si por falta de personal o falta de interés" y defendió que este servicio podría remunicipalizarse.

Festivos locales. En el pleno también se aprobó que los dos festivos locales serán el 12 y 13 de septiembre, lunes y martes de las fiestas patronales, como es tradición.

Por otra parte, salió adelante una modificación presupuestaria que incluye el pago de casi 335.000 euros para costear los servicios jurídicos por el juicio de la depuradora, 250.000 euros para las horas extra realizadas por los bomberos o 151.400 euros para construir más sepulturas en el cementerio municipal. Asimismo, se aprobó la ordenanza relativa al aplazamiento y fraccionamiento de deudas tributarias y otros ingresos.