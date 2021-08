Los musicales volverán a los teatros de Madrid en otoño

El teatro musical vuelve a lo grande en otoño, un momento en el que regresan grandes producciones como El Rey León, después de año y medio de ausencia, regresa también A Chorus Line de Antonio Banderas y se estrenan nuevos títulos como Tina o The Full Monty.

A pesar de que la situación sanitaria no ha permitido que se aumente hasta el 100 por 100 el aforo de los teatros, las producciones de musicales -que requieren una inversión más elevada- han decidido lanzarse a la piscina y estrenar en pleno otoño.

El Rey León, un clásico ya en la Gran Vía madrileña regresará el próximo 23 de septiembre al teatro Lope de Vega con la intención de "empezar donde lo dejamos", ha explicado Yolanda Pérez Abejón, directora general de Stage Entertainment, productora del espectáculo.

Una apertura con la que celebrarán la décima temporada, "nos hemos saltado una" -comenta-, en la que el musical cuenta con el mismo elenco que dejó la función en marzo de 2020.

Antonio Banderas y su A Chorus Line tienen fecha para desembarcar en Madrid el 8 de octubre en el Teatro Calderón, un musical con el que tiene previsto gira por España hasta regresar de nuevo a Broadway donde se estrenó.

Banderas codirige este espectáculo, bajo la dirección musical de Arturo Díez-Boscovich, que respeta, dice el actor "cada nota y cada acorde" de la música original de Marvin Hamlisch.

The Full Monty, con libreto de Terrence McNally y música de David Yazbek, llegará a España en diciembre bajo la dirección de David Ottone, basado en la comedia británica The Full Monty (1997) que cuenta la historia de seis trabajadores siderúrgicos en paro, con poco dinero y apenas perspectivas, que deciden hacer un "striptease".

Álvaro Mouriz, productor ejecutivo del espectáculo, en el que ha invertido dos millones de euros, se muestra "optimista y entusiasmado" con un proyecto, que además de Madrid tiene previsto visitar Zaragoza, Santander, Bilbao, Huelva, Valencia, Granada, entre otras ciudades.

Tiago Barbosa, Daniel Diges, Angy Fernández y Jana Gómez serán los protagonistas de Kinky Boots, el musical galardonado con seis premios Tony que se estrenará por primera vez en España a finales de septiembre.

El espectáculo, inspirado en hechos reales, narra una historia de superación, de vínculos familiares y de amor relacionada con un negocio familiar de calzado, con libreto de Harvey Fierstein y música y letra de Cyndi Lauper. Un espectáculo basado también en una película, Pisando fuerte (2005), escrita por Geoff Deane y Tim Firth y cuya partitura estará a cargo de Julio Awad.

En octubre, Tina, el musical sobre la cantante Tina Turner, llegará al teatro Coliseum de Madrid. Una obra que cuenta con la colaboración de la propia cantante y ha conseguido llenar las butacas de teatros de Nueva York, Hamburgo y Utrech.

"Es muy importante para mí poder compartir mi historia completa. Este musical no se trata de mi estrellato: se trata del viaje que hice para llegar allí", ha señalado Turner en un comunicado.

El deseo de la cantante es que cada noche el espectáculo sea una "inspiración" para el público y reflejar la capacidad del ser humano de recuperación y superación de las dificultades.

Tina está dirigida por Phyllida Lloyd, con libreto de Katori Hall.

También en octubre, llegará al Nuevo Teatro Alcalá de Madrid convertida en musical la historia del atractivo Danny Zuko y la encantadora Sandy, interpretados por John Travolta y Olivia Newton-John en la gran pantalla en Grease (1978).

Los estilismos y coreografías de los años '50 del famoso instituto Rydell harán cimbrear las caderas en las butacas.

Por otro lado, el Gran Teatro Caixabank Príncipe Pío acogerá la versión española de We Will Rock You, para el que el guitarrista de Queen, Brian May, convocó un "casting" a nivel mundial para encontrar al elenco a través de la aplicación TikTok.

We Will Rock You, que se estrenó en el West End de Londres en 2002, cuenta una historia sobre la búsqueda de sueños y la falta de libertad en una sociedad distópica.

Y por último, en otoño también está previsto el estreno del musical de Romeo y Julieta, un amor inmortal, inspirado en el clásico de William Shakespeare, bajo la dirección de Tomás Padilla.