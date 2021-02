Los okupas destrozan el edificio de Dos de Mayo

La calle Dos de Mayo ha recuperado su tranquilidad habitual tras la marcha de los últimos okupas. Solo quedaban ya un par familias a las que concedieron unas semanas más de plazo para encontrar alojamiento, ya que el resto se habían ido marchando al recibir la orden de desalojo.

El edificio ha quedado vacío, pero los problemas no se han acabado con la salida de las personas que han residido ilegalmente en el bloque durante el último año. Al contrario, el estado en el que han dejado los pisos representa un riesgo y los locales comerciales ubicados en la planta baja ya han empezado a pagar las consecuencias.

Cuando los propietarios han podido acceder otra vez al interior de las viviendas, las mismas ofrecían una imagen desoladora: puertas destrozadas, paredes picadas, tuberías arrancadas y montañas de basura esparcidas por todas las habitaciones. Entre los múltiples objetos apilados era posible encontrar desde chatarra hasta electrodomésticos viejos, carros de la compra, cristales, colchones, bombonas de butano o ropa usada. Además, el patio interior presenta un estado insalubre porque han arrojado al mismo decenas de residuos.

El patio del bloque también presenta un estado insalubre - Foto: DB

Los propietarios han puesto una puerta de seguridad y han cerrado los huecos de las ventanas para evitar que entren palomas, lo que agravaría la suciedad, pero los vecinos de la zona ya han solicitado a Urbanismo que requiera a una intervención más profunda que garantice unas condiciones mínimas de seguridad. Y es que el estado de abandono actual puede acarrear muchos más problemas en un futuro no muy lejano si no se adoptan medidas.

Antes de la llegada de los okupas, la mayor parte de viviendas de ese portal se encontraban deshabitadas, salvo una que estaba alquilada aunque no a residentes habituales, sino que el inquilino únicamente regresaba a la ciudad por temporadas. Los okupas aprovecharon el estado de alarma para entrar en todas las casas, llevándose algunas de las pertenencias existentes y apropiándose de todo el edificio, favorecidos por el frenazo a la actividad judicial que motivó la pandemia. Hasta que los tribunales actuaron, el desalojo ha tardado en decretarse casi un año.

Durante este tiempo, el descuidado trato que han dado a las viviendas ha deteriorado mucho el inmueble. Ahora mismo, el bloque de tres alturas no solo no reúne unas condiciones mínimas para ser habitado, sino que además su ruinoso estado está ocasionando daños colaterales a los comerciantes que tienen sus negocios justo debajo. «He tenido que arreglar varias goteras, porque como han arrancado las tuberías de los pisos, hay fugas. Además el techo de la bodega se me ha empezado a hundir», asegura el dueño de uno de los bares ubicado en la planta baja. El local contiguo ha vivido situaciones similares.

Tampoco la convivencia ha sido fácil estos meses. «Directamente no han tenido ningún incidente con nosotros, pero su comportamiento no era el mejor. Además, cuando les llamabas la atención por algo rápidamente se encaraban así que era mejor dejarles para no tener que discutir», explica un vecino de la zona.

Para las terrazas de los bares, tampoco daba muy buena imagen que mientras los clientes disfrutaban de su consumición «ellos estuvieran subiendo y bajando constantemente chatarra, discutieran a gritos o tiraran cosas desde las ventanas». Por este motivo, los hosteleros agradecen haber recuperado la normalidad que ha caracterizado siempre a esa céntrica zona de la ciudad, aunque esperan no seguir pagando las consecuencias del daño ocasionado por los okupas y que los propietarios de los inmuebles acometan una reforma que al menos evite que los mismos se degraden más.