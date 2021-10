La tercera dosis y la de la gripe se juntarán si es posible

La consejera de Sanidad, Verónica Casado, mostró este martes su preocupación en Salamanca por los datos de incidencia acumulada que presenta el Reino Unido y reconoció que existe un "pequeño repunte" en Castilla y León. "Parece que el COVID-19 siempre nos hace lo mismo: cuando parece que ya estamos tocando ya la normalidad, acercándonos a ese 25 por 100.000 habitantes, pues hay un pequeño repunte", lamentó la consejera.

En este sentido, incidió en que su preocupación no está tan centrada en lo que está sucediendo en Castilla y León, aunque sí en lo referido a Reino Unido. "Allí están con unas incidencias acumuladas de más de 700 por 100.000 habitantes. Su campaña de vacunación ha sido con otras vacunas y no han pasado el 70 por ciento de cobertura", explicó.

En contraposición, Verónica Casado halagó la estrategia nacional de vacunación, habiendo logrado una cobertura "muy importante", que según sus datos, supera el 90 por ciento en la Comunidad y el 93 por ciento en Salamanca. "Creemos que estamos protegidos, pero esto nos está indicando que tengamos cuidado. Tenemos que mantener las medidas de autoprotección porque también hay otros virus que afloran en el cambio de estación. Y así también podemos llegar a controlarlos. Así que los datos me preocupan y me hacen pedir prudencia", resumió.

Vacunación

Por otro lado, durante su comparecencia en el nuevo Hospital de Salamanca donde asistió a la reunión fundacional del Fibsal, la consejera reiteró que la vacunación de la gripe se compaginará con la tercera dosis en personas mayores de 70 años, de modo que se administrará una en cada brazo. Un extremo que ampliará mañana durante la presentación de la campaña de vacunación de la gripe que, según recordó, tiene agendada.

"Inicialmente había dudas de que se pudiera hacer así, pero los estudios nos han indicado que se puede hacer perfectamente. Por lo tanto, haremos un abordaje global para que nuestros recursos puedan ser eficientes y, sobre todo, para no marear demasiado a la gente. 'Hoy me vacuno de una cosa y mañana me vacuno de otra'", manifestó la consejera.

Asimismo, Casado se refirió a la vacunación en niños de cinco a 12 años y se remitió a las declaraciones de ministra del ramo en este sentido. "Estamos esperando que la Agencia Europea del Medicamento autorice la vacunación. Se habla de cinco o seis a 12 años, pero aguadamos a aque haya una indicación clara sobre cuál va a ser la población a vacunar", reflexionó, sin aclarar si se hará de forma masiva en los colegios o no.