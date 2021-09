Ortega Smith: "Compran el discurso progre de la caza"

El secretario general de VOX, Javier Ortega Smith, afirmó hoy que la formación política “va a defender en las instituciones, en las calles y en los pueblos” la caza “bien entendida”, como actividad para el equilibro sostenible y como reclamo turístico que contribuye a fijar población. “La derechita cobarde ha comprado el discurso progre de los ecolojetas y, ahora, resulta que está mal poder cazar pero se olvida de que nuestros padres, abuelos y bisabuelos vivieron en entornos de caza y se mantuvo y fue pasando de siglo a siglo. Y los pueblos se mantuvieron. Eso se llama vida para estas provincias y lo contrario es despoblación y muerte”, aseguró.

Ortega Smith hizo estas declaraciones frente al recinto ferial de Ifeza, en la capital zamorana, donde este fin de semana se celebra la Feria Transfronteriza de Caza y Pesca ‘Venandi’, en la que participan 75 expositores de España y Portugal. “Estamos aquí porque hoy es el día de la caza y la pesca y hemos querido acompañar a nuestros representantes en las instituciones de Zamora y de Castilla y León, junto con otros diputados nacionales y alcaldes”, indicó.

“Entendemos que la caza es vida para el campo porque un campo sin caza es un campo muerto porque las especies mueren por sobrepoblación, enfermedades y furtivismo. La caza bien entendida es equilibrio medioambiental, equilibrio sostenible entre quienes cazan y quienes utilizan el campo para la agricultura y la ganadería”, insistió.

Javier Ortega Smith, secretario general de VOX y diputado nacional por Madrid, estuvo acompañado por los también representantes en la Cámara baja Juan Carlos Segura Just (Barcelona), Manuel Mestre Barea (Alicante), Emilio Jesús del Valle Rodríguez (Cantabria), Rubén Darío Vega Arias (Santa Cruz de Tenerife), Agustín Rosety Fernández De Castro (Cádiz), Francisco José Contreras (Sevilla), Tomás Fernández Ríos (Huelva), Pablo Juan Calvo Liste (León), Georgina Trías Gil (Ávila), Rodrigo Jiménez Revuelta (Segovia), Pablo Sáez Alonso-Muñumer (Valladolid), Pedro Jesús Requejo Novoa (Zamora), así como por la procuradora en las Cortes de Castilla y León Fátima Pinacho Fernández y la presidenta y el secretario de VOX Zamora, Marisa Calvo y Rafael Oñate, entre otros.

Ortega Smith criticó que “se prohíba la caza del lobo”, cuando se trata de “una especie que está amenazando a nuestros ganaderos” y apostilló: “La caza es vida y es economía, con pueblos pequeños que viven exclusivamente de la caza, que atrae economía local, o la venta de productos de caza, alimenticios, como el venado o el jabalí, que son saludables y productos de nuestra tierra”.

En este contexto, consideró que “no podemos aceptar que España tenga 17 licencias de caza” y apeló a la “libertad bien entendida” para la práctica de actividades como la caza y la tauromaquia. “El que quiera, que cace y el que no quiera, que no cace. Como en los toros: el que quiera, que vaya a los toros, y el que no quiera, que no vaya. Es parte de la libertad bien entendida, que viene regulada. Cuando hay veda y cotos se tienen que respetar”, expuso.

“Estamos por la libertad, el medio ambiente y la caza sostenible en el terreno que, además, nos ayuda a fijar población. Trasladamos el mensaje firme de que VOX va a defender la caza en toda España. Solo en Castilla y León, al caza ha generado en un año más de 500 millones de euros. Son muchas familias y hogares que viven de la caza. España necesita la caza”, rubricó.

Por último, advirtió que “si a una provincia abandonada y despoblada como Zamora le quitan la caza, lo estará cada vez más hasta llegar a ser un desierto, que parece que es en lo que se han empeñado los viejos partidos de la política de siempre”.