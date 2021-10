Dimite uno de los impulsores de la reordenación sanitaria

Gloria Sánchez Antolín, hasta ahora alto cargo en la Gerencia Regional de Salud Castilla y León, sustituye a Alfonso Montero como directora general de Planificación y Asistencia Sanitaria, tras el cese a petición propia de este último, según adelantó Ical y confirmó más tarde el vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea.

Sánchez Antolín, vicepresidenta del Colegio Oficial de Médicos de Valladolid, era directora técnico de Hospitales y Programación Asistencial de Sacyl y fue jefa de la Unidad de Hepatología del Hospital Río Hortega de Valladolid. Toma el relevo de Alfonso Montero, que ya formó parte de la Consejería en la etapa de Antonio Sáez Aguado, y que ha sido uno de los impulsores de la reordenación del sistema sanitario y de la Atención Primaria, asunto que provocó un choque entre los socios de gobierno, PP y Ciudadanos, y que se recondujo con la aprobación de una iniciativa conjunta en las Cortes.

El vicepresidente agradeció "profundamente" toda la labor realizada estos años por el doctor Alfonso Montero, "muy especialmente estos dos durísimos años" y recalcó que su salida se produce "a petición propia después de esperar muchos meses" y de mantenerse en sus responsabilidades por la situación sanitaria. "No puede quedar ninguna duda al respecto", afirmó.

Igea insistió en que Montero llevaba meses pidiendo ser sustituido y destacó que les ha hecho "el favor" de "aguantar" en una situación "muy difícil", en la que explicó que entendía que no era el momento de hacer cambios en Sacyl debido a que se estaba en mitad de una pandemia. Por ello, insistió en que si por ellos hubiera sido, habría continuado ejerciendo sus funciones, porque defendió que lo ha hecho de manera "entregada y generosa".

Gloria Sánchez es licenciada en Medicina y Cirugía, Doctora en Medicina por la Universidad de Valladolid y premio extraordinario de licenciatura además de profesora asociada de Aparato Digestivo en la Universidad de Valladolid. La nueva responsable de Planificación y Asistencia Sanitaria de SACyL realizó la especialidad de Aparato Digestivo en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla y ha sido tutora acreditada de Formación Especializada.

Entre su extensa titulación destaca el Programa de Alta Dirección de Instituciones Sanitarias IESE, así como el Programa de Dirección Estratégica de Servicios Clínicos del ESADE. Ha realizado además estancias formativas en la Universidad de Pittsburg, la Universidad de Chicago y la Universidad de Madison, entre otras experiencias internacionales.

Autora de diversas guías clínicas en SACYL, cuenta con numerosas comunicaciones a congresos nacionales e internacionales y publicaciones científicas. Ha sido jefa de la Unidad de Hepatología del Hospital Universitario Río Hortega entre 2012 y 2019, centro con el que ganó el Premio "Best In Class" a la mejor Unidad de Hepatitis C en el año 2016.

A lo largo de los años ha sido miembro del Comité asesor de AENOR para la Normalización del Trasplante Hepático AEN/CTN 179/GT12 "Trasplante hepático, presidenta de la Sociedad Castellano-Leonesa de Hepatología, miembro del Comité de Trasplante Hepato-Renal de SACYL o miembro del Registro Español de Trasplante Hepático (Organización Nacional de Trasplantes).

Montero

El acuerdo adoptado hoy por el Consejo de Gobierno de la Junta deja fuera del equipo de Sanidad a Alfonso Montero (Palencia, 1 noviembre de 1957). Es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Valladolid, máster en Economía de la Salud y Gestión de los Servicios Sanitarios, experto universitario en Gestión de la Calidad y especialista universitario en Bioética. Además, cuenta con un programa de Especialización en Alta Dirección y Gestión de Instituciones Sanitarias organizado por el IESE.

Pertenece al Cuerpo Superior de Inspectores Médicos desde 1983 y ha desarrollado una parte de su carrera profesional en la Comunidad Valenciana ejerciendo, entre otras responsabilidades, la de director de Atención Primaria y Promoción de la Salud del Área de La Marina Baixa.

Desde 1994, ha ejercido diversos puestos en el ámbito de la gestión sanitaria de Castilla y León, entre ellos, el de Director Médico de Atención Primaria del Área Oeste de Valladolid y Subdirector Médico del Hospital Universitario Río Hortega. Desde 2011 hasta abril de 2018, era gerente de Atención Especializada en el Hospital Universitario Río Hortega, acumulando desde 2012 la coordinación entre los ámbitos de la Atención Primaria y hospitalaria del Área de Salud Valladolid Oeste.